Tony y Valeva son los primeros nominados de Objetivo Fama 2026

La octava temporada de Objetivo Fama de Telemundo arrancó en la noche del domingo con grandes cambios que incluyeron un nuevo escenario, el debut de jueces, menos presentadores y el reto de cantar en duetos.

La nueva casa de esta temporada es el Distrito T-Mobile que albergó una gala llena de música, emociones y sorpresas.

La presentadora puertorriqueña Gil López, se probó en solitario en el escenario al ser la única animadora de la gala de principio a fin. López es la única animadora este año para las galas del emblemático concurso musical que marcó una época en la pantalla nacional. La actriz y cantante mexicana Jimena Gállego no es parte de esta edición.

La noche del domingo también fue de prueba para el comentarista deportivo Héctor “De Playmaker” Torres quien se unió como el nuevo jurado del reality show. “De Playmaker” estuvo a cargo de las evaluaciones de los participantes que cantaron en duetos, junto a las cantantes Ana Isabelle, Cristina Eustace, todos parte del panel jueces. El cantante Norberto Vélez es el cuarto integrante del jurado.

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1 / 19 | "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño . Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026. - Suministrada 1 / 19 "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026. Suministrada Compartir

La competencia comenzó con los participantes Mike y Paola, quienes interpretaron “Llorar”, de Jesse y Joy, David y Jhoangel interpretaron “Mi vida sin tu amor”, de Cristian Castro; Stephanie y Victoria cantaron “Es ella más que yo”, de Yuri; y Yul y FABYAN le dieron voz a “Amor de una noche”, de N’Klabe, grupo salsero al que perteneció “De Playmaker”.

Los otros dúos fueron: Khris y Valeria, con “Sin miedo a nada”, de Álex Ubago y Amaia Montero; Valeva y Alexis, con “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; Issabela y Sheniel, con “Qué será de ti”, de Thalía; D’La Torre y Tony, interpretaron “Mi corazoncito”, de Aventura y Patricia y JAY.L,cantaron “Eclipse total del amor”, de Yuridia y Patricio Borghetti.

Estos últimos se llevaron la mejor presentación de la noche a juzgar por los gritos y aplausos del público que se dio cita en el Distrito T-Mobile en San Juan. De igual forma recibieron elogios de los jueces. Ana Isabelle soltó un “glorioso”, Cristina proclamó su “Perro, perro, perro” y “De Playmaker” los señaló como “MVP”.

La inmunidad de la primera gala fue otorgada a Patricia por su ejecución vocal y desempeño en el escenario. Con la inmunidad otorgada por el jurado Patricia aseguró su permanencia en la próxima gala. Sin embargo, este privilegio llega acompañado de un nuevo reto ya que tendrá que debutar como solista.

Patricia obtuvo la inmunidad de la primera gala. (Suministrada)

La dinámica de inmunidad continuará durante las primeras seis galas de la competencia, añadiendo un nuevo elemento de expectativa a la carrera de los participantes.

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Mientras que a la zona de peligro fueron enviados los participantes Alexis, Tony y Valeva. Alexis fue salvado por la mayoría del público.