“Vientres de tierra” reúne generaciones de estudiantes de la UPR sobre un mismo escenario

Por primera vez en la historia del Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se presentará una obra escrita por un egresado de la institución. Este hecho no solo pone de manifiesto el talento que se desarrolla en la isla, sino también la apertura del Recinto de Río Piedras a nuevas voces y propuestas creativas.

Se trata de “Vientres de tierra”, una pieza escrita por el egresado Yarel Padilla, que subirá a escena del 9 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro de la UPR en Río Piedras, gracias al apoyo del National Latinx Theatre Initiative. La producción reunirá a profesores y actores profesionales, entre ellos Jacqueline Duprey y Mariana Quiles, junto a estudiantes y egresados de la universidad, como Alanis Manzano, Yohjan Batista, Emilio García Canetti y Jorge Alexander.

La experimentada actriz Jacqueline Duprey, protagoniza la obra "Vientres de tierra", junto a Mariana Quiles. (Suministrada)

Para aquellos que están involucrados con la producción, la experiencia ha sido una sumamente positiva, algo que ocurre habitualmente en las producciones de Teatro Repertorio. “Este es un proyecto muy bonito y extraordinario. Es algo importantísimo porque es una plataforma profesional, no es amateur, donde ellos logran integrar lo estudiado. Si no tienes plataformas para integrar el entrenamiento, puedes dar toda la teoría, pero no se consolida la práctica”, explicó Duprey, una de las protagonistas de la obra, así como catedrática de la UPR. “Esto es un ciclo que se cierra, en donde a esos muchachos que uno recibe verdes, los hemos acompañado en el entrenamiento hasta que se convierten en colegas. Es una celebración y un sentido de propósito completado”.

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El dramaturgo puertorriqueño Yarel Padilla, graduado del Departamento de Drama de la Universidad de la Puerto Rico, es el autor de la obra "Vientres de tierra". (Suministrada)

Para el joven dramaturgo Yarel Padilla, ver finalmente en escena esta obra, que escribió a principios de 2025 mientras se encontraba en Chile, representa mucho más que un sueño cumplido: es un verdadero honor. “Esto es otro paso dentro de la comunidad universitaria, porque una cosa es hacer la obra en un teatro pequeño siendo un estudiante, y otra regresar como egresado al Teatro de la UPR y ver una obra tuya”, indicó Yariel Padilla Vélez, quien se graduó hace dos años con un bachillerato en drama. “Es un honor que el teatro nos esté abriendo las puertas como egresados y nos haya unido con el estudiantado actual y con los profesores que nos dieron la mentoría para estar donde estamos ahora mismo”.

Por otro lado, para los estudiantes actores que forman parte de la producción, esta no solo es una oportunidad única, por la exposición que recibirán, sino que es una manera de valorar las amistades y relaciones creadas durante sus años universitarios. “Que ahora nazca esta producción escrita por Yarel, siendo egresado y con quien compartí mientras estudió aquí, me coloca en una posición de mucho agradecimiento”, destacó Alanis Manzano, actriz de la obra y estudiante de Drama en la UPR. “Qué lindo es caminar de la mano de tus profesores y guías, pero también de tus amigos con quienes has creado, cometes errores y creces con una nueva energía. Para mí es algo muy bonito”.

La obra "Vientres de tierra" contará cn estudiantes y egresados de la UPR, entre ellos, arriba desde la izquierda, Jorge Alexander y Yohjan Batista, así como Alanis Manzano, sentada. (Suministrada)

En el caso del Yohjan Batista, el más joven de todos en la obra con 19 años, es también un momento dulce con que el buscará demostrar que tiene el talento necesario para llegar lejos y para servir de ejemplo hacia otros jóvenes. “Siento cierta presión por ser el más joven, pero a la vez mucha euforia porque es una oportunidad para mostrar el talento que tenemos en mi generación”, explicó el estudiante de drama en la UPR. “Mi idea siempre ha sido inspirar a quienes me vean y que digan: ‘Si él estaba en Ponce, se mudó solo a los 17 años y lleva estos dos años en San Juan lográndolo, yo también puedo’. Esa es la meta”.

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Puesta en escena

La trama de “Vientres de tierra” se sitúa en un cementerio, donde dos madres coinciden ante las tumbas de sus hijos. Entre rezos, copas de vino, reproches y silencios, sus historias se entrelazan en una profunda conversación marcada por la culpa, el amor y el dolor.

El profesor Jorge Rodulfo es el director de la obra "Vientres de tierra". (Suministrada)

“Esta es una pieza que se aleja un poco del tipo de obra que yo dirijo, lo cual está muy bien porque me fuerza a trabajar otras cosas. Me pareció muy interesante la temática y lo que quiere traer Yarel en la puesta en escena, no solo en el diálogo, sino con los efectos de sonido y danza”, destacó Jorge Rudolfo, director de la pieza y profesor de la UPR. “La obra tiene aspectos bien realistas, pero también más simbólicos. Me llamó la atención porque me saca del área de confort del realismo puro, y trabajar eso fue de lo más interesante. Además, es la primera vez que trabajo en una obra de un estudiante”.

A pesar de la temática, la profesora Duprey quiso dejar claro que el público también disfutrará de una buena dosis de carcajadas. “La obra toca muchas fibras, es muy poética, pero también tiene humor. Es importante aclarar que la gente no viene solo a llorar, sino que reirán también. Por ejemplo, mi personaje recurre un poco al ‘joie de vivre’ (alegría de vivir) para soportar el dolor”, añadió la experimentada actriz.

En el elenco y equipo creativo participan también Alejandra Reyes, en la coreografía de la pieza; Soraya Rodríguez-Ema como regidora; Amnerys Quiñones como asistente de producción; y Skylar Agosto como diseñador de escenografía.

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“Vientres de tierra” se presentará en el Teatro de la UPR en formato de teatro arena, una puesta en escena envolvente que sitúa al público alrededor de la acción y lo convierte en testigo directo de la trama. Las funciones se llevarán a cabo el miércoles, 9 de septiembre a las 11:30 a.m., el jueves 10 y sábado 12 de septiembre a las 8:00 p.m., y el domingo 13 de septiembre, a las 4:00 p.m.