Julio Monge hará el personaje de Compay en “Buena Vista Social Club” en Puerto Rico

El veterano actor y cantante puertorriqueño Julio Monge, quien fue parte del elenco original de “Buena Vista Social Club” en Broadway, se une al elenco de este musical que se presentará en Puerto Rico para dar vida al personaje de “Compay”.

Monge formó parte del elenco original cuando recibieron importantes premiaciones, entre ellos, cinco premios Tony y el premio Grammy en la categoría al “Mejor álbum de teatro musical”. Su llegada a la versión puertorriqueña representa una integración muy acertada aportando su conocimiento con el show que realizó Off Broadway y en Broadway con más de 500 funciones. Monge sustituirá a Ernesto Concepción, quien había sido anunciado por la producción.

Con una destacada trayectoria internacional en teatro dramático y musical, cine y televisión, Monge está de vuelta a este universo que marcó una etapa importante de su carrera para dar vida a una de sus figuras más entrañables.

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“Regresar a ‘Buena Vista Social Club’ es algo muy especial para mí. Tuve el privilegio de formar parte del elenco original en Broadway y ahora poder asumir el personaje de Compay en Puerto Rico tiene un significado enorme”, indicó el actor. “Es una producción que llevo en el corazón y estoy muy emocionado de reencontrarme con esta música, con esta historia y, sobre todo, en mi tierra”.

Por su parte, el productor Ender Vega destacó la importancia de contar con Julio Monge dentro de la producción. “La incorporación de Julio es muy especial para ‘Buena Vista Social Club’ en Puerto Rico. Estamos hablando de un artista que no solamente posee un talento extraordinario, sino que ya forma parte de la historia de esta producción desde Broadway”, expresó Vega. “Sin duda su aportación, tanto en los ensayos como en funciones será invaluable”.

Inspirado en hechos reales, el musical de Broadway, “Buena Vista Social Club”, da vida al álbum ganador del premio Grammy de 1997 y cuenta la historia de las leyendas que lo hicieron posible. Una banda de clase mundial se une a un elenco sensacional en este inolvidable relato de supervivencia, segundas oportunidades y el extraordinario poder de la música.