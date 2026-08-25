Día Nacional del Perro: Bali, una perrita con propósito con su espacio en televisión

Se dice que las mascotas llegan a la vida de las personas cuando más lo necesitan. Al menos así fue que hace casi seis años la perra Bali llegó a la vida del matrimonio de productores y promotores José “Pompi” Vallejo y Shirley Rodríguez.

Rodríguez atravesaba un profundo duelo ante la muerte de su madre y su prima y la tristeza acaparaba sus días. La llegada de Bali, llegó, precisamente, para transformar la vida de Rodríguez, de Vallejo y de quienes conocen a la canina de pelo rizado.

Hoy, 26 de agosto, Día Nacional del Perro, la famlia celebra que Bali dejó de ser una mascota para ser compañía, inspiración, portavoz de distintas causas benéficas y protagonista del programa Perreo TV, espacio dirigido a las familias y amantes de los animales que se transmite los sábados en Wapa TV.

“Bali fue mi paño de lágrimas, pero ahora al ser una perra de servicio, Bali se ha convertido en una perrita con propósito para ayudar a otros”, aseguró Rodríguez.

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Con el tiempo, la pareja descubrió que Bali tenía una capacidad especial para conectar con las personas, particularmente con los niños. Durante sus visitas a hospitales, Rodríguez y Vallejo comenzaron a observar cómo la presencia de la perrita provocaba alegría y creaba un vínculo especial con los pequeños.

Bali es la perra del matrimonio de Pompi Vallejo y Shirley Rodríguez. (Suministrada)

Su propósito tomó una nueva dimensión cuando surgió la oportunidad de utilizar su imagen para apoyar la lucha contra la Asociación de la Distrofia Muscular (MDA).

Desde hace dos años Bali es parte de la iniciativa de recaudación de fondos en la que es “secuestrada” simbólicamente como parte de la dinámica. La respuesta del público superó las expectativas y permitió alcanzar y sobrepasar la meta establecida para la campaña de MDA. Este año, Bali repite en la iniciativa que permitirá recaudos hasta octubre.

“Bali fue la primera perrita influencer que participa en la recaudación de la MDA. Bali ha ido a hospitales aquí en Puerto Rico a St. Jude Children Hospital a oficinas… y la reacción siempre es de alegría, de felicidad. No importa lo que la gente esté pasando al verla se produce una alegría inmediata”, señaló Rodríguez.

Lo que el matrimonio ha vivido con la perrita, -que llevan a todas partes-, fue inspiración para la creación del programa Perreo TV que combina entretenimiento y educación, con segmentos dedicados a mascotas, emprendedores y experiencias relacionadas con el mundo canino. Entre ellos se encuentra “Patas por el mundo”, en el que Bali presenta distintos destinos y comparte información sobre lugares y actividades que pueden disfrutar junto a sus perros.

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También está “Perreo Spot”, espacio dedicado a empresarios puertorriqueños que desarrollan productos o iniciativas para la comunidad de mascotas, y “La perra vida”, segmento en el que famosos presentan a sus perros .

“El programa vino a llenar un vacío que realmente estaba en el mercado, pero lo más importante es que Bali nos ha vuelto a sembrar un amor incondicional. El programa está diseñado para eso, para entretenerte, pero a la vez es educar y fomentar esa empatía con los animales”, afirmó Vallejo.

Perreo TV busca precisamente transmitir ese mensaje. Además de entretener, pretende educar y fomentar la empatía hacia los animales, ofreciendo información sobre vacunación, esterilización, clínicas y alternativas para quienes desean compartir más actividades con sus mascotas.