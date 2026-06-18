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¿Tienes un perro viejo? 3 cuidados clave para su salud y bienestar

A partir de los 6 años en perros grandes y los 10 años en razas pequeñas, las mascotas se consideran en etapa Senior

18 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Entre pelaje blanquecino, siestas más largas y paseos más cortos, el envejecimiento en las mascotas es una etapa normal en su ciclo de vida que requiere de ciertos cuidados para conservar una salud integral.

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De acuerdo con el doctor Marco Antonio De Paz Campos, director del Hospital de Pequeñas Especies de la FES Cuautitlán, a partir de los 6 años en perros grandes y los 10 años en razas pequeñas, las mascotas se consideran en etapa Añosa, también conocida como Senior.

En entrevista para el sitio Ciencia UNAM, el especialista señaló la importancia de prestar atención en entres cuidados clave durante la vejez de las mascotas.

SteveLorenzoMangó
1 / 11 | Mira los perritos y gatos listos para la adopción en el Santuario de Animales San Francisco de Asís. Steve - Suministrada

1. Visita al veterinario cada seis meses

Durante esta etapa el deterioro en huesos y músculos es inevitable, así como dolores crónicos y debilidad en general. Por ello, acudir con más frecuencia al veterinario para chequeos generales es esencial para mejorar su calidad de vida y tener un diagnóstico temprano en casos de enfermedades degenerativas.

2. Cambia su alimento de acuerdo con sus necesidades

Los perritos viejitos tienen menor apetito, por lo que el valor nutricional en su alimento debe complementarse con nutrientes que benefician su metabolismo con fórmulas especiales para su edad.

3. Desparasitación y vacunas

Contar con un esquema de vacunación y desparasitación al día, también es importante para proteger el sistema inmune de tu perrito o gatito en esta etapa.

Recuerda que la paciencia y el tiempo de calidad con tu mejor amigo es fundamental para disfrutar plenamente de su compañía en cada etapa de vida.

Australian Shepherd.Shih Tzu.Chihuahua.
1 / 10 | FOTOS: Las 10 razas de perros que necesitan dormir con sus dueños para sentirse seguros. Australian Shepherd.
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PerrosVeterinarios
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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