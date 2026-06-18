¿Tienes un perro viejo? 3 cuidados clave para su salud y bienestar

Entre pelaje blanquecino, siestas más largas y paseos más cortos, el envejecimiento en las mascotas es una etapa normal en su ciclo de vida que requiere de ciertos cuidados para conservar una salud integral.

De acuerdo con el doctor Marco Antonio De Paz Campos, director del Hospital de Pequeñas Especies de la FES Cuautitlán, a partir de los 6 años en perros grandes y los 10 años en razas pequeñas, las mascotas se consideran en etapa Añosa, también conocida como Senior.

En entrevista para el sitio Ciencia UNAM, el especialista señaló la importancia de prestar atención en entres cuidados clave durante la vejez de las mascotas.

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1. Visita al veterinario cada seis meses

Durante esta etapa el deterioro en huesos y músculos es inevitable, así como dolores crónicos y debilidad en general. Por ello, acudir con más frecuencia al veterinario para chequeos generales es esencial para mejorar su calidad de vida y tener un diagnóstico temprano en casos de enfermedades degenerativas.

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2. Cambia su alimento de acuerdo con sus necesidades

Los perritos viejitos tienen menor apetito, por lo que el valor nutricional en su alimento debe complementarse con nutrientes que benefician su metabolismo con fórmulas especiales para su edad.

3. Desparasitación y vacunas

Contar con un esquema de vacunación y desparasitación al día, también es importante para proteger el sistema inmune de tu perrito o gatito en esta etapa.

Recuerda que la paciencia y el tiempo de calidad con tu mejor amigo es fundamental para disfrutar plenamente de su compañía en cada etapa de vida.