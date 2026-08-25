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Carlos Ferro abandona “Top Chef VIP 5”: ¿lo hizo por Carlos Ponce?

El boricua, al igual que la audiencia, se preguntó si el actor mexicano se sacrificó por un amigo

25 de agosto de 2026 - 3:42 PM

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Carlos Ferro se despidió de "Top Chef VIP" entre lágrimas. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Durante la gala de aoche de “Top Chef VIP 5″, la audiencia fue testigo de un momento inesperado. El actor Carlos Ferro decidió abandonar voluntariamente la competencia y ceder su lugar a uno de sus compañeros para que continuara en el concurso.

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La sorpresiva decisión se produjo en plena ceremonia de eliminación, justo cuando el chef Antonio “Toño” de Livier se disponía a anunciar el nombre del concursante que abandonaría la cocina de Telemundo. La intervención de Ferro cambió el rumbo de la noche y dejó atónitos tanto a sus compañeros como al jurado.

Entre lágrimas, Ferro explicó que su presencia era necesaria en otro lugar y que, por esa razón, debía abandonar la competencia. Su decisión generó sorpresa y rechazo entre varios de sus compañeros, entre ellos Lupillo Rivera, Roberto Romano y Ninel Conde, quienes intentaron convencerlo de quedarse.

No se trataba de salvar a los concursantes que estaban en riesgo de eliminación, sino de respaldar a un amigo al que consideraban uno de los participantes más talentosos de la cocina y con serias posibilidades de llegar a la final.

El momento más emotivo llegó durante la despedida, cuando Carlos Ponce se acercó para abrazarlo y, visiblemente conmovido, le hizo una pregunta que reflejó la inquietud de todos: si su salida obedecía a una decisión personal relacionada con él o si existían otros motivos detrás de su partida.

Hasta el momento, Ferro no ha revelado detalles adicionales sobre las razones de su renuncia, lo que ha dado paso a especulaciones sobre un posible nuevo proyecto profesional o alguna situación familiar que requeriría de su atención inmediata.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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