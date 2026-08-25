Carlos Ferro abandona “Top Chef VIP 5”: ¿lo hizo por Carlos Ponce?

Durante la gala de aoche de “Top Chef VIP 5″, la audiencia fue testigo de un momento inesperado. El actor Carlos Ferro decidió abandonar voluntariamente la competencia y ceder su lugar a uno de sus compañeros para que continuara en el concurso.

La sorpresiva decisión se produjo en plena ceremonia de eliminación, justo cuando el chef Antonio “Toño” de Livier se disponía a anunciar el nombre del concursante que abandonaría la cocina de Telemundo. La intervención de Ferro cambió el rumbo de la noche y dejó atónitos tanto a sus compañeros como al jurado.

Entre lágrimas, Ferro explicó que su presencia era necesaria en otro lugar y que, por esa razón, debía abandonar la competencia. Su decisión generó sorpresa y rechazo entre varios de sus compañeros, entre ellos Lupillo Rivera, Roberto Romano y Ninel Conde, quienes intentaron convencerlo de quedarse.

No se trataba de salvar a los concursantes que estaban en riesgo de eliminación, sino de respaldar a un amigo al que consideraban uno de los participantes más talentosos de la cocina y con serias posibilidades de llegar a la final.

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El momento más emotivo llegó durante la despedida, cuando Carlos Ponce se acercó para abrazarlo y, visiblemente conmovido, le hizo una pregunta que reflejó la inquietud de todos: si su salida obedecía a una decisión personal relacionada con él o si existían otros motivos detrás de su partida.

Hasta el momento, Ferro no ha revelado detalles adicionales sobre las razones de su renuncia, lo que ha dado paso a especulaciones sobre un posible nuevo proyecto profesional o alguna situación familiar que requeriría de su atención inmediata.