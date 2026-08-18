Ninel Conde se arrepiente y regresa a “Top Chef VIP 5”

Luego de perder el reto de salvación contra el equipo de Lupillo Rivera y anunciar que se retiraba de la competencia, la cantante Ninel Conde lo pensó mejor y regresó la noche del lunes a la cocina de “Top Chef VIP 5” para continuar su lucha culinaria por el título y el gran premio de $200,000.

“Lo que viví esa tarde fue como una catarsis nerviosa… obviamente este reto literal es para valientes y definitivamente soy una mujer de retos, no estoy acostumbrada a rajarme ante retos difíciles, nunca lo he hecho en mi vida. Y esta no va a ser la excepción, así que estoy aquí de nuevo”, expresó al inicio del programa de Telemundo.

Sus compañeros, la presentadora Carmen Villalobos y los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez “Chef Tita” y Betty Vázquez, se alegraron por la decisión de la artista.

Luego del anuncio, la denominada “Bombón asesino” se retiró a la cava, ya que contaba con inmunidad y no estaba en riesgo de eliminación.

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Por otro lado, tras no lograr conquistar el paladar de los jueces, el creador de contenido dominicano Carlos “Caramelo” Cruz se convirtió en el primer eliminado de la temporada.