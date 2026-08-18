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Ninel Conde se arrepiente y regresa a “Top Chef VIP 5”

La cantante había anunciado su retiro de la competencia tras perder un reto de salvación

18 de agosto de 2026 - 9:54 PM

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La artista mexicana Ninel Conde. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de perder el reto de salvación contra el equipo de Lupillo Rivera y anunciar que se retiraba de la competencia, la cantante Ninel Conde lo pensó mejor y regresó la noche del lunes a la cocina de “Top Chef VIP 5” para continuar su lucha culinaria por el título y el gran premio de $200,000.

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“Lo que viví esa tarde fue como una catarsis nerviosa… obviamente este reto literal es para valientes y definitivamente soy una mujer de retos, no estoy acostumbrada a rajarme ante retos difíciles, nunca lo he hecho en mi vida. Y esta no va a ser la excepción, así que estoy aquí de nuevo”, expresó al inicio del programa de Telemundo.

Sus compañeros, la presentadora Carmen Villalobos y los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez “Chef Tita” y Betty Vázquez, se alegraron por la decisión de la artista.

Luego del anuncio, la denominada “Bombón asesino” se retiró a la cava, ya que contaba con inmunidad y no estaba en riesgo de eliminación.

Por otro lado, tras no lograr conquistar el paladar de los jueces, el creador de contenido dominicano Carlos “Caramelo” Cruz se convirtió en el primer eliminado de la temporada.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Ninel CondeTop Chef VIPTelemundoReality Shows
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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