El Capitolio abre sus puertas a un universo submarino

Hay historias que nacen de un lienzo, pero otras comienzan mucho antes, bajo la superficie del mar. Para el artista puertorriqueño Héctor M. Ruiz, cada inmersión entre arrecifes, peces y profundidades del Caribe se ha convertido en una fuente de inspiración que ahora comparte con el público a través de la exhibición “El mar, mi refugio”, inaugurada en el Capitolio de Puerto Rico.

Como parte de una iniciativa para respaldar y promover el talento artístico local, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, junto al portavoz alterno de la mayoría parlamentaria, Wilson Román, anunciaron la apertura de la muestra, que reúne una colección de obras inspiradas en la riqueza natural de los mares que rodean la isla.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre en la Galería José Tous Soto, ubicada en el sótano del Capitolio. Durante 30 días, los visitantes tendrán la oportunidad de apreciar el universo visual que Ruiz ha construido a partir de sus experiencias como buzo, pescador y observador de la vida marina.

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“Mi pintura nace de una relación íntima y vivencial con el mar, sus costas y las formas de vida que habitan bajo su superficie. Pinto desde la memoria y la experiencia directa, transformando mis recorridos como buzo y pescador en paisajes donde la realidad marina adquiere una dimensión poética, fantástica y sensorial”, destacó el buzo y pintor nacido en Mayagüez. “Ballenas, tortugas, peces, corales, aves, vegetación y otros organismos del Atlántico Tropical y el Caribe aparecen como protagonistas de un universo que pertenece tanto a la naturaleza como a nuestra imaginación. A través de mi obra busco celebrar ‘La mar’ como refugio, alimento, patrimonio y espacio de identidad cultural y espiritual, mientras hago visible la fragilidad de los ecosistemas que sostienen nuestra vida. Mi pintura es, en última instancia, una invitación a contemplar, valorar y preservar nuestras aguas como parte esencial de lo que somos y de lo que dejaremos a las futuras generaciones”.

Ballenas, tortugas, peces, corales, aves, vegetación y otros organismos del Atlántico Tropical y el Caribe aparecen como protagonistas del universo del artista Héctor M. Ruiz. (Suministrada)

Ruiz vivió parte de su juventud en la República Dominicana, donde recibió formación en artes plásticas. Posteriormente regresó a Puerto Rico y completó un bachillerato en Tecnología de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió dejar atrás la ingeniería para dedicar su vida al buceo.

Esa decisión lo llevó a convertirse en uno de los buzos de más alto rango en Puerto Rico. A lo largo de su carrera obtuvo certificaciones internacionales como instructor recreativo, técnico y de sistemas Rebreather. También ha trabajado como instructor de instructores y consultor, colaborando con la Universidad Interamericana, su Departamento de Biología Marina y diversas agencias federales.

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Entre sus experiencias más destacadas figuran inmersiones de hasta 380 pies de profundidad en la isla de Mona, vivencias que eventualmente se transformaron en la base de su propuesta artística.

‘El mar, mi refugio’ del reconocido buzo y pintor Héctor M. Ruiz está en una exhibición en el Capitolio de Puerto Rico. (Suministrada)