La representante de Puerto Rico en Miss Universe 2026, Jennifer Barreto, quiere que su participación en la competencia de traje típico sea mucho más que una exhibición de creatividad y elementos culturales. Su intención es llevar un mensaje de esperanza, resiliencia y orgullo por las raíces puertorriqueñas.

A pocas horas de subir al escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde esta noche se celebrará la competencia de traje típico de la edición número 75 del certamen internacional, Barreto compartió en sus redes sociales una reflexión sobre el significado de la pieza que utilizará durante su presentación.

“Hoy es un día muy especial para mí. Más allá de presentarles mi traje típico, quiero compartir con ustedes una historia que nos representa a TODOS”, expresó la reina de belleza en una publicación de Instagram.

La candidata explicó que su propuesta busca conectar con las experiencias que ha vivido Puerto Rico como pueblo, particularmente con los momentos difíciles que ha enfrentado y su capacidad de levantarse y comenzar nuevamente.

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“Puerto Rico, al igual que muchos otros países, ha vivido momentos difíciles, pero también se encuentra en un proceso de renacer. Y hoy quiero renacer junto a ustedes, llevarles esperanza, devolverlos por un instante a su niñez y recordarles la magia, la alegría y el orgullo de nuestras raíces”, añadió.

La propuesta de Barreto lleva por título “Moriviví: Renacer Borincano” y es una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. El diseño está inspirado en la planta silvestre conocida por cerrar sus hojas cuando recibe un estímulo externo y abrirlas nuevamente después de unos minutos.

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La pieza incorpora seis grandes hojas que se cierran y vuelven a abrirse durante la presentación, recreando el comportamiento natural de la planta. El moriviví también tiene un significado especial para Caguas, municipio donde fue declarado flor oficial en 1997, como símbolo de resistencia interna, sensibilidad y renovación.

Cuando presentó oficialmente el diseño en octubre pasado, Barreto explicó que se identificó con la historia de la planta y su capacidad de volver a abrirse después de enfrentar situaciones adversas.

“Hoy no solo les presento un traje; les comparto una historia, nuestra historia”, concluyó la candidata en su mensaje.

¿Qué esconde el traje típico de Jennifer Barreto? La reina puertorriqueña presentará el moriviví en Miss Universe 2026.

La competencia de traje típico de Miss Universe 2026 se celebrará esta noche, sábado, a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. La presentación estará a cargo de Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006.

Durante esta velada, las delegadas de los distintos países mostrarán vestuarios inspirados en sus respectivas culturas, tradiciones, símbolos nacionales y referencias históricas. Se trata de uno de los segmentos más vistosos del certamen, que permitirá apreciar la diversidad cultural de las participantes.