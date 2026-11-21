El viaje de “La gran desilusión” ya comenzó. Esta producción puertorriqueña presentó oficialmente su primer trailer, mientras se prepara para su estreno mundial en la 47.ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebrará del 3 al 13 de diciembre en La Habana, Cuba.

La película marca el debut en la dirección de largometrajes de ficción de la cineasta puertorriqueña Kisha Tikina Burgos Sierra y propone una historia íntima sobre los lazos familiares, la música y la búsqueda de una identidad propia.

“Como una madre con su criatura, estoy con el corazón inundado de muchas emociones, celebrando los primeros pasos de este proyecto creativo que comienza su vuelo”, indicó Burgos.

Kisha Tikina Burgos, directora de la película puertorriqueña "La gran desilusión". (Suministrada)

El largometraje gira en torno a Alma (Milena Soltero y Edén Ward), una joven que ha crecido bajo diagnósticos que no logran explicar del todo su manera particular de relacionarse con el mundo. Su principal apoyo es su abuela, Stella Mamita (Cordelia González), una reconocida cantante de boleros que descubre en ella un talento musical extraordinario. Sin embargo, tras la muerte de la veterana artista, Alma encuentra en la música un refugio mientras enfrenta tensiones con su madre, Roca (Yaraní del Valle), una mujer marcada por sus propias aspiraciones artísticas inconclusas.

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Más allá del drama familiar, la producción explora temas como las expectativas que los padres depositan sobre sus hijos, las heridas que pueden transmitirse de generación en generación y la necesidad de encontrar un camino propio.

La decisión de debutar la película en Cuba no fue casualidad. Según se explicó en un comunicado de prensa, el proyecto mantiene una profunda conexión con el Caribe, región que sirve de escenario, inspiración y punto de partida para la historia. Asimismo, el estreno en La Habana busca celebrar los vínculos culturales y musicales que históricamente han unido a Puerto Rico y Cuba.

“Con el trailer compartimos una primera mirada a una película que hemos realizado con mucho cuidado, con un elenco de primera, y un equipo técnico y creativo de alto calibre”, mencionó Arleen Cruz Alicea, productora del filme.

Banda sonora y otros detalles

La música ocupa un papel central dentro de la trama de este largometraje. El bolero y el filin no solo acompañan la narrativa, sino que funcionan como un lenguaje que conecta a sus protagonistas y permite que el personaje de Alma descubra su propia voz. La banda sonora y composición musical estuvieron a cargo de Omar Silva, director musical de Cultura Profética, y del músico y productor Luis Amed Irizarry, conocido por su trabajo vinculado al álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny y los especiales del Banco Popular de Puerto Rico.