Al ritmo de la música puertorriqueña y con bailarines de Gíbaro de Puerto Rico, la Miss Universe 1993 Dayanara Torres fue recibida en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde expresó su alegría por regresar a la isla para formar parte de las actividades relacionadas con la edición número 75 de Miss Universe.

Vestida con un traje corto rojo, Torres se unió al ambiente festivo y bailó junto a los integrantes del grupo folclórico que participaron en el recibimiento.

“Estoy feliz de estar aquí”, expresó la puertorriqueña, quien tendrá un papel especial durante la transmisión de la noche final del concurso internacional de belleza.

La hermosa bienvenida de Dayanara en Puerto Rico Dayanara será una de las comentaristas durante la final de Miss Universe 2026.

Torres será una de las comentaristas del espectáculo y compartirá sus impresiones desde un balcón, junto a la comunicadora estadounidense Zuri Hall, durante distintos momentos de la competencia. La experiencia será similar a la que vivió el año pasado en Tailandia, cuando también participó en la cobertura desde una posición fuera de la tarima principal.

PUBLICIDAD

Según explicó, tendrá de cinco a seis intervenciones durante la transmisión de la noche final del martes, en las que comentará sobre el desempeño de las candidatas, sus pasarelas y los atuendos que presenten en las distintas etapas de la competencia.

También compartirá sus reacciones y observaciones sobre cómo se desenvuelven las participantes durante las presentaciones en traje de baño, traje nacional y traje de gala.

A su llegada recibió una bandera y un arreglo floral. (Suministrada)

Aunque no tendrá contacto directo con las candidatas desde su posición, aseguró que le enviará a la candidata de Puerto Rico, Jennifer Barreto, toda su energía positiva mientras compite por la corona.

“Vamos a estar ahí mandándoles toda mi buena vibra”, comentó.

Para Torres, la celebración de Miss Universe en Puerto Rico representa una oportunidad para que la isla muestre su identidad, sus atractivos y la hospitalidad de su gente ante una audiencia internacional.

“Es una oportunidad extraordinaria. El mundo entero va a estar mirándonos. Millones de personas van a estar escuchando de Puerto Rico y viendo a Puerto Rico. Es una oportunidad increíble”, manifestó.

1 / 7 | ¿Qué van hacer nuestras tres reinas universales en el Miss Universe en Puerto Rico? . La exreinas Miss Universe, Zuleyka Rivera, Denise Quiñones y Dayanara Torres participan en esta edición 75 del certamen internacional. - Suministrada 1 / 7 ¿Qué van hacer nuestras tres reinas universales en el Miss Universe en Puerto Rico? La exreinas Miss Universe, Zuleyka Rivera, Denise Quiñones y Dayanara Torres participan en esta edición 75 del certamen internacional. Suministrada Compartir

“Este es el momento de demostrarle al mundo quiénes somos, tratar a todas las personas, que conozcan la isla, sus atributos y que la pasen tan bien como tanta gente que llega y después no se quiere ir”, añadió.

La exreina de belleza también destacó la importancia de que las candidatas puedan proyectar su personalidad durante la competencia y aprovechar la exposición internacional que ofrece el certamen.

Además de su participación como comentarista, Torres es la voz oficial que da la bienvenida a miles de pasajeros que llegan a Puerto Rico a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

PUBLICIDAD

“Es lindo que una voz que conoces te reciba con cariño”, expresó sobre esa experiencia, que también le permite representar a Puerto Rico ante quienes visitan la isla.