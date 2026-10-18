Dayanara Torres confirma que será una de las presentadoras de Miss Universe 2026

Dayanara Torres, Miss Universe 1993, confirmó que será una de las animadoras del Miss Universe 2026 a celebrarse en Puerto Rico.

El próximo 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la eterna Miss Universe puertorriqueña, estará frente al micrófono del evento internacional que celebra la edición Diamante por su aniversario de 75 años.

La exreina de belleza soltó la información durante el evento de iHeartRadio Fiesta Latina 2026, donde Torres conversó con Randy, integrante del dúo de música urbana Jowell y Randy.

Durante la conversación, Randy le preguntó a Torres “¿cuándo vendría a Puerto Rico?“. La también presentadora le respondió que pronto ya que estaría animando el evento internacional Miss Universe. Tras la revelación advirtió que el anuncio oficial se realizaría próximamente.

PUBLICIDAD

La Organización de Miss Universe no ha revelado los presentadores oficiales para el evento internacional.

La exreina universal participó en el 2025 como comentarista especial de la edición 74 del Miss Universe en Bangkok, Tailandia. Esta vez regresaría al certamen internacional, pero desde su amada patria.

Torres también fue anfitriona en el Miss USA 2025.

Previo a su revelación a Randy, la presentadora puertorriqueña había dejado entrever que estaba disponible para asumir cualquier rol que la Organización Miss Universe le propusiera este año.