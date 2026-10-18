Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
18 de octubre de 2026
89°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara Torres confirma que será una de las presentadoras de Miss Universe 2026

La exreina de belleza se lo reveló al reguetonero Randy en el evento iHeartRadio Fiesta Latina 2026

18 de octubre de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres fue el 1993 coronada como Miss Universe. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Dayanara Torres, Miss Universe 1993, confirmó que será una de las animadoras del Miss Universe 2026 a celebrarse en Puerto Rico.

RELACIONADAS

El próximo 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la eterna Miss Universe puertorriqueña, estará frente al micrófono del evento internacional que celebra la edición Diamante por su aniversario de 75 años.

La exreina de belleza soltó la información durante el evento de iHeartRadio Fiesta Latina 2026, donde Torres conversó con Randy, integrante del dúo de música urbana Jowell y Randy.

Durante la conversación, Randy le preguntó a Torres “¿cuándo vendría a Puerto Rico?“. La también presentadora le respondió que pronto ya que estaría animando el evento internacional Miss Universe. Tras la revelación advirtió que el anuncio oficial se realizaría próximamente.

La Organización de Miss Universe no ha revelado los presentadores oficiales para el evento internacional.

La exreina universal participó en el 2025 como comentarista especial de la edición 74 del Miss Universe en Bangkok, Tailandia. Esta vez regresaría al certamen internacional, pero desde su amada patria.

Torres también fue anfitriona en el Miss USA 2025.

Previo a su revelación a Randy, la presentadora puertorriqueña había dejado entrever que estaba disponible para asumir cualquier rol que la Organización Miss Universe le propusiera este año.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera
Tags
Dayanara TorresMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: