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Dayanara Torres revela a Miss Universe Cuba 2026 qué la ayudó a ganar la corona

La puertorriqueña y Miss Universe 1993 recordó sus inicios en los certámenes y aconsejó a Mia Dio rumbo al certamen de belleza

28 de agosto de 2026 - 8:19 AM

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Miss Cuba 2026, Mia Dio y Miss Universe 1993, Dayanara Torres. (Captura)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Tras ser coronada como Miss Universe Cuba 2026, Mia Dio se encuentra en medio de una gira de medios en Miami, Florida, dando a conocer su historia y su preparación rumbo a Miss Universe 2026, que se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

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Como parte de sus entrevistas, la representante de Isla de la Juventud fue la invitada de lujo del programa radial “El Show de Enrique Santos”, junto al locutor cubano y la Miss Universe 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres.

El encuentro sirvió para que la eterna reina de belleza compartiera un valioso consejo con la joven de origen cubano rumbo al certamen internacional.

Y es que la también creadora de contenido había participado anteriormente en Miss Universe Cuba 2025, donde logró colocarse en el “Top 5” y obtuvo el reconocimiento de Miss Popularidad. En esa edición fue coronada Lina Luaces, quien, un año después, la coronó.

“Te voy a decir lo que funcionó para mí”, expresó Torres, quien ha estado en la posición de la ahora Miss Cuba 2026. “Yo no crecí en concursos de belleza… a mí me vieron en la calle. Y de ahí llegue a los 17 u 18 años, era una niña”, recordó al hablar de sus inicios en los concursos de belleza.

En ese sentido, Torres destacó que la naturalidad fue uno de los elementos que, a su juicio, marcó la diferencia durante su participación en los certámenes de belleza y que podría ser también una fortaleza para Mia Dio.

“Yo creo que fue lo natural o genuina… cuando yo escucho que les dan clases, yo no tuve tanta clase y preparación", enfatizó.

“Que no suene robótico… Pienso que, al no ser de ese ambiente, me hizo mucho más natural. Así que, pasara lo que pasara, yo estaba bien. Si me equivocaba, lo repetía, si me tropezaba, me reía. Para mí, la naturalidad fue lo que hizo la diferencia en comparación con todas las demás”, aseguró la puertorriqueña.

El consejo fue bien recibido por la cubanoamericana, quien destacó el poder de conexión con el público.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Belice 2026, Caleigh-Rose West.
1 / 22 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Dayanara TorresMiss Universe CubaMiss UniverseCertamen de belleza
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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