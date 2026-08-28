Dayanara Torres revela a Miss Universe Cuba 2026 qué la ayudó a ganar la corona

Tras ser coronada como Miss Universe Cuba 2026, Mia Dio se encuentra en medio de una gira de medios en Miami, Florida, dando a conocer su historia y su preparación rumbo a Miss Universe 2026, que se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Como parte de sus entrevistas, la representante de Isla de la Juventud fue la invitada de lujo del programa radial “El Show de Enrique Santos”, junto al locutor cubano y la Miss Universe 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres.

El encuentro sirvió para que la eterna reina de belleza compartiera un valioso consejo con la joven de origen cubano rumbo al certamen internacional.

Y es que la también creadora de contenido había participado anteriormente en Miss Universe Cuba 2025, donde logró colocarse en el “Top 5” y obtuvo el reconocimiento de Miss Popularidad. En esa edición fue coronada Lina Luaces, quien, un año después, la coronó.

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“Te voy a decir lo que funcionó para mí”, expresó Torres, quien ha estado en la posición de la ahora Miss Cuba 2026. “Yo no crecí en concursos de belleza… a mí me vieron en la calle. Y de ahí llegue a los 17 u 18 años, era una niña”, recordó al hablar de sus inicios en los concursos de belleza.

En ese sentido, Torres destacó que la naturalidad fue uno de los elementos que, a su juicio, marcó la diferencia durante su participación en los certámenes de belleza y que podría ser también una fortaleza para Mia Dio.

“Yo creo que fue lo natural o genuina… cuando yo escucho que les dan clases, yo no tuve tanta clase y preparación", enfatizó.

“Que no suene robótico… Pienso que, al no ser de ese ambiente, me hizo mucho más natural. Así que, pasara lo que pasara, yo estaba bien. Si me equivocaba, lo repetía, si me tropezaba, me reía. Para mí, la naturalidad fue lo que hizo la diferencia en comparación con todas las demás”, aseguró la puertorriqueña.

El consejo fue bien recibido por la cubanoamericana, quien destacó el poder de conexión con el público.