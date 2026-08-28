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Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico y la Sonora Ponceña le pondrán música a Mayagüez

El Festival de Salsa Frankie Ruiz se celebrará por tres días en la Concha Acústica del Palacio de los Deportes

28 de agosto de 2026 - 8:24 AM

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El cantante Gilberto Santa Rosa. (Alejandro Granadillo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

“La Sultana del oeste” se prepara para bailar salsa con los grandes exponentes salseros de Puerto Rico.

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El “Caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico y la Sonora Ponceña conforman parte del programa artístico del Festival de Salsa Frankie Ruiz en la Concha Acústica del Palacio de los Deportes de Mayagüez.

Durante los días 28, 29 y 30 de agosto el público disfrutará de presentaciones de grandes figuras de la música tropical como Pedro Morales y su Orquesta La Mulenze, Michael Stuart, La Sonora Ponceña, Willie González, Maelo Ruiz, La Primerísima de Tommy Olivencia Jr. junto con Viti Ruiz, Gilberto Santa Rosa y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros invitados especiales.

La oferta musical contará con Aniel Rosario y Jesse Calderón a cargo de la animación en cada jornada del festival y con Carmencita DJ en los platos.

El alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz se expresó sobre el interés de promover un evento para toda la familia en un ambiente seguro.

“El Festival de Salsa Frankie Ruiz se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de Puerto Rico y un motivo de orgullo para nuestra ciudad. Este año se dedica a Roberto Rivera director de la orquesta La Solución agrupación que dio a conocer a Frankie Ruiz. Invitamos a todas las familias puertorriqueñas a disfrutar de tres días en un ambiente seguro y de sana convivencia”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

Bajo la producción de Madera Events, el festival salsero es presentado por el Municipio Autónomo de Mayagüez y Salsoul 99.1.

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Gilberto Santa RosaEl Gran Combo de Puerto RicoSonora Ponceña
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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