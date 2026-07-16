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Gilberto Santa Rosa rinde homenaje en vida a la música de José Madera

La nueva producción cuenta con 14 canciones interpretadas por el “Caballero de la salsa”

16 de julio de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Madera y Gilberto Santa Rosa. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunció que el próximo viernes estrenará su álbum "Hablando música: la música de José Madera’, en homenaje a uno de los arreglistas y compositores más influyentes de la música latina por más de 60 años.

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A lo largo de su carrera, Madera ha hecho arreglos y composiciones para algunas de las figuras más importantes de la música latina e internacional, entre ellas, Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross, James Brown, entre otros.“Como intérprete, uno tiene la responsabilidad de nutrirse de la experiencia, la vigencia y del trabajo de maestros, que como José Madera desarrollaron y continúan desarrollando”, expresó Santa Rosa en un comunicado.

En la nota, Santa Rosa, conocido como ‘El caballero de la salsa’, resaltó a Madera, porque “pertenece a ese grupo de maestros que construyeron la historia de nuestra música desde la composición y los arreglos”.

Este proyecto nace desde la admiración y el agradecimiento por una vida dedicada a engrandecer la música latina”, destacó.

La producción cuenta con 14 canciones interpretadas por Santa Rosa, con nuevos arreglos estilo ‘big band’ y filarmónicos que resaltan la riqueza del trabajo de Madera, magistralmente tocadas por la orquesta del cantante y la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano.

La producción recorre más de seis décadas de la obra musical de Madera con temas de mambo, chacha y hasta el bolero con matices de jazz.

El primer sencillo sirve como carta de presentación al álbum, concebido para reconocer el trabajo de uno de los músicos más respetados de nuestra cultura.Con un mensaje de esperanza, gratitud y amor por la vida, “Vale la pena vivir” invita al público a detenerse, valorar el presente y reconocer el poder transformador de la música.

El proyecto musical incluye un pequeño documental que invita al espectador a adentrarse en la historia detrás del proyecto, mostrando el proceso creativo, las emociones compartidas durante la grabación y las razones que inspiraron este homenaje en vida a uno de los grandes maestros de la música latina.

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SalsaGilberto Santa Rosa
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Agencia EFE
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