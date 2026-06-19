Gilberto Santa Rosa canta junto a su nieto en “Consejo de un abuelo”

El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa presenta este viernes su nuevo sencillo “Consejo de un abuelo”, el cual describió como “un tesoro de familia” por ser la primera colaboración musical con su nieto Ian Marco, de 12 años, quien muestra “inquietud” como cantante.

El objetivo del tema, escrito por Juan José Hernández y lanzado previo a la celebración del Día de los Padres el domingo, según explicó Santa Rosa, era mantenerlo en privado, como “un tesoro de familia”, pero lo quiso compartir con sus seguidores por sentirse “un abuelo orgulloso”.

“Tengo todos los síntomas de un abuelo... orgulloso, alcahuete”, afirmó “El caballero de la salsa” sobre su amor a su nieto de 12 años de su hijo menor, Omar.

Contagiado de esos sentimientos, Santa Rosa le pidió a Hernández, también autor del éxito “Conteo regresivo”, que escribiera una canción sobre ese vínculo amoroso con su nieto, que no solo compuso, sino que también produjo en el género del bolero.

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“El tema lo mandamos hacer a la medida”, destacó Santa Rosa Santa Rosa, ganador de numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2021.

A través de esa relación entre abuelo y nieto, el tema transmite valores universales como el respeto, la fe, la bondad y la importancia de acompañar a quienes amamos a lo largo de la vida.

Santa Rosa, autor de éxitos como “Que alguien me diga”, “Qué manera de quererte” y “No pensé enamorarme otra vez”, contó que su nieto comenzó a demostrar su talento musical viendo películas animadas y cantando las canciones de las mismas.

La madre del niño, por su parte, grababa videos de su hijo a escondidas y se los pasaba al resto de la familia. Fue así que Santa Rosa tuvo el atrevimiento de hacer un tema juntos para que quede para la posteridad.

“Yo notaba que tenía una bonita voz, un buen oído y que esas canciones de las películas se las aprendía fácil, y ahí salió la idea de hacer algo juntos”, relató.

El veterano cantante admitió, además, que se refleja en su nieto “por la inquietud” de cantar, aunque reconoció que “hay un contraste”, pues a la edad que tiene el niño él ya cantaba en diferentes agrupaciones y se presentaba en quinceañeros y bodas.