Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Gilberto Santa Rosa canta junto a su nieto en “Consejo de un abuelo”

El salsero puertorriqueño presenta una emotiva colaboración con Ian Marco, de 12 años

19 de junio de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gilberto Santa Rosa y su nieto Ian Marco (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa presenta este viernes su nuevo sencillo “Consejo de un abuelo”, el cual describió como “un tesoro de familia” por ser la primera colaboración musical con su nieto Ian Marco, de 12 años, quien muestra “inquietud” como cantante.

RELACIONADAS

El objetivo del tema, escrito por Juan José Hernández y lanzado previo a la celebración del Día de los Padres el domingo, según explicó Santa Rosa, era mantenerlo en privado, como “un tesoro de familia”, pero lo quiso compartir con sus seguidores por sentirse “un abuelo orgulloso”.

“Tengo todos los síntomas de un abuelo... orgulloso, alcahuete”, afirmó “El caballero de la salsa” sobre su amor a su nieto de 12 años de su hijo menor, Omar.

Contagiado de esos sentimientos, Santa Rosa le pidió a Hernández, también autor del éxito “Conteo regresivo”, que escribiera una canción sobre ese vínculo amoroso con su nieto, que no solo compuso, sino que también produjo en el género del bolero.

“El tema lo mandamos hacer a la medida”, destacó Santa Rosa Santa Rosa, ganador de numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2021.

A través de esa relación entre abuelo y nieto, el tema transmite valores universales como el respeto, la fe, la bondad y la importancia de acompañar a quienes amamos a lo largo de la vida.

Santa Rosa, autor de éxitos como “Que alguien me diga”, “Qué manera de quererte” y “No pensé enamorarme otra vez”, contó que su nieto comenzó a demostrar su talento musical viendo películas animadas y cantando las canciones de las mismas.

La madre del niño, por su parte, grababa videos de su hijo a escondidas y se los pasaba al resto de la familia. Fue así que Santa Rosa tuvo el atrevimiento de hacer un tema juntos para que quede para la posteridad.

“Yo notaba que tenía una bonita voz, un buen oído y que esas canciones de las películas se las aprendía fácil, y ahí salió la idea de hacer algo juntos”, relató.

El veterano cantante admitió, además, que se refleja en su nieto “por la inquietud” de cantar, aunque reconoció que “hay un contraste”, pues a la edad que tiene el niño él ya cantaba en diferentes agrupaciones y se presentaba en quinceañeros y bodas.

Ante todo ello, Santa Rosa aseguró que si su nieto quiere emprender como cantante, una profesión que no siguió ninguno de sus cuatro hijos, ya cuenta con una ventaja sobre otros niños que aún desconocen a qué quieren dedicarse en la adultez.

Tags
Gilberto Santa RosaDía de los Padres
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: