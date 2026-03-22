Gilberto Santa Rosa sorprende a fanáticos en concierto de J Balvin en Colombia
Ambos cantantes grabaron el tema “Misterio” el año pasado y lo pudieron interpretar frente a unos 40,000 fanáticos en Cali
22 de marzo de 2026 - 12:08 PM
22 de marzo de 2026 - 12:08 PM
El pasado sábado, los caleños se pusieron a bailar salsa en medio del concierto del artista urbano J Balvin, cuando el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa apareció como invitado especial en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, Colombia.
Con su gira “Ciudad de la Primavera”, tras seis años de ausencia, cerca de 40,000 personas llenaron el escenario deportivo para disfrutar del regreso a la ciudad de J Balvin.
Desde allí se llevaron la grata sorpresa al ver en escena al “Caballero de la Salsa”, quien puso a corear a los caleños al interpretar los éxitos musicales “La agarro bajando”, “Conteo Regresivo” y “Misterio”, este último tema que fue grabado por ambos artistas el pasado año.
Santa Rosa continúa muy activo en los escenarios, siendo su más reciente presentación el pasado 20 de febrero, en el Kia Center, de Orlando, Florida, ante un público delirante, que no dejó de corear sus canciones, bailar al ritmo de la salsa.
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