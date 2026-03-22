Gilberto Santa Rosa sorprende a fanáticos en concierto de J Balvin en Colombia

El pasado sábado, los caleños se pusieron a bailar salsa en medio del concierto del artista urbano J Balvin, cuando el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa apareció como invitado especial en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, Colombia.

Con su gira “Ciudad de la Primavera”, tras seis años de ausencia, cerca de 40,000 personas llenaron el escenario deportivo para disfrutar del regreso a la ciudad de J Balvin.

Desde allí se llevaron la grata sorpresa al ver en escena al “Caballero de la Salsa”, quien puso a corear a los caleños al interpretar los éxitos musicales “La agarro bajando”, “Conteo Regresivo” y “Misterio”, este último tema que fue grabado por ambos artistas el pasado año.