“¿Qué más real que esto?”: Gilberto Santa Rosa lanza un disco en vivo al estilo de un “reality”

En lo que se prepara para lo que serán dos noches mágicas en febrero, llenas de romanticismo, buena música y mucho sabor, el cantante Gilberto Santa Rosa se mantiene ocupado en otros menesteres. Esto incluye los ensayos para el espectáculo, así como el lanzamiento y promoción de su más reciente álbum titulado “Íntimo”, grabado en vivo en Miami, Florida, hace unos meses.

“Este disco salió de una manera muy casual. Llamé a la gente que maneja mis asuntos de música digital y les dije que quería hacer un disco. En realidad, no era solo un disco, quería reunir un público y hacer una presentación de boleros en vivo. De manera tal que empezara el año en una línea a la par con los conciertos de febrero”, explicó el sonero, conocido como el “Caballero de la Salsa”. “El público va a ver ahí exactamente lo que pasó; no hubo diferentes tomas, ni cortes. Me gustó mucho la dinámica y va a par con lo que está ocurriendo en esta época cuando está tan de moda todo lo que son los ‘realities’. ¿Qué más real que esto?"

PUBLICIDAD

Gilberto Santa Rosa considera que los espectáculos que llevará a cabo en San Juan en febrero, marcará el paso de cómo le irá a la orquesta durante este año. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Íntimo” está compuesto por boleros conocidos que forman parte del repertorio de Santa Rosa, en algunos casos, como “Amor para la historia”, de Joel Enrique; “Tocan a la puerta”, de Alberto Vera; “Mentira”, de Gustavo Márquez; así como un “medley” de las canciones “Inolvidable”, de Julio Gutiérrez, y “Juguete”, de Bobby Capó, dos de sus ídolos. “Quería homenajearlos a todos ellos, porque son parte del ‘soundtrack’ de mi historia musical. Esta grabación no solamente es íntima, sino que es acústica. Solamente estuve acompañado por un piano, un bajo, una batería, un saxofón tenor y un percusionista”, añadió el puertorriqueño al hablar del álbum que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 30 de enero de 2026.

Espectáculos en Puerto Rico

Ahora bien, a pesar de qué Santa Rosa se ha mantenido por los pasados años en una gira intensa que lo ha llevado por Europa y toda América, le ha puesto mucho interés por crear un espectáculo que sea del disfrute de todo aquel que lo vaya a ver al Coliseo de Puerto Rico el 14 y 15 de febrero de 2026.

El "Caballero de la Salsa", Gilberto Santa Rosa comenzó el proceso de ensayos hace unos días, luego de tomarse unas semanas de vacaciones navideñas junto a su orquesta. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Como era de esperarse, el artista interpretará muchos de sus temas clásicos de salsa y boleros, junto con una selección de temas con los que buscará sorprender a sus fieles seguidores. “Presentarme en Puerto Rico siempre es especial, porque es mi casa. Además de que es un reto grande, hay que echar el resto y dar lo mejor de todos”, destacó el artista nacido en Santurce. “El repertorio que tocamos en la isla siempre es más amplio, porque mi carrera aquí tiene más años que en los otros lugares. Además de que me gusta que todo el público que va a los espectáculos, desde los que te conocen de la década de los ochenta hasta los muchachos jóvenes que vienen por curiosidad, se sientan identificados”.

PUBLICIDAD

En estas próximas semanas, Santa Rosa, junto a sus músicos y su equipo de trabajo le darán forma y los toques finales a este espectáculo, que será el segundo que lleve a cabo en el nuevo año. El primero será el 7 de febrero al norte de Miami, en la ciudad de Hollywood. Más adelante, después que termine con los compromisos en San Juan, viajará nuevamente a Florida, para presentarse en Orlando el 20 de febrero. Por si fuera poco, ya tiene en agenda regresar al Auditorio Nacional de Ciudad de México a finales de julio, así como varios conciertos en Colombia.

El nuevo álbum "Íntimo", de Gilberto Santa Rosa estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 30 de enero de 2026. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“En este punto de mi carrera he pensado en bajar el ritmo de presentaciones y trabajos, y de hecho, lo hemos hecho. Pero a mí me gusta irme de gira, y en eso es en lo que hemos estado los últimos años. La gira te permite hacer lo que te gusta y organizar el tiempo para hacer proyectos de grabación y para tu tiempo personal”, mencionó Santa Rosa. “En esta etapa de mi vida y de mi carrera, lo que más disfruto es el escenario. En el plano personal, aunque siempre he sido un tipo de familia, ahora uno empieza a valorar más esos momentos con la gente de uno y con las amistades que vienen a ser familia. Tengo unos amigos espectaculares y me disfruto estar con ellos”.

Sin duda, el 14 y 15 de febrero, el sonero puertorriqueño podrá hacer lo que más le gusta, mientras complace y entretiene a sus amistades cercanas y al público que considera como el más importante y exigente de todos.

Los boletos para el espectáculo de Gilberto Santa Rosa en el Coliseo De Puerto Rico ya están disponibles a través de Ticketera.