Gilberto Santa Rosa recibe el premio iHeartRadio Corazón Latino

La música tropical celebra en grande a una de sus figuras más queridas, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien recibió en la noche del sábado, el prestigioso premio iHeartRadio Corazón Latino, durante la duodécima edición del iHeartRadio Fiesta Latina en el Kaseya Center en Miami, Florida.

El galardón, otorgado por iHeartMedia y entregado a Santa Rosa por la tercera Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres y Enrique Santos, honra la sobresaliente contribución de Santa Rosa a través de su música y su ejemplo, inspirando y elevando la cultura latina.

Gilberto Santa Rosa recibió el premio de manos de Dayanara Torres. (Suministrada)

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el “Caballero de la salsa” ha consolidado una carrera ejemplar marcada por la excelencia, la elegancia y el compromiso con su público alrededor del mundo.

“Este reconocimiento tiene un significado muy especial porque celebra nuestra música y lo que representa para tantos de nosotros. El género de la salsa me ha permitido conectar con generaciones, culturas y corazones, y recibir este galardón, es un regalo que comparto con mi familia, mis compañeros, mis colegas, el público y mi querida isla Puerto Rico, dónde todo comenzó”, expresó Santa Rosa tras recibir el galardón.

El artista ganador de un Grammy, cinco Latin Grammy; y el Premio a la Excelencia de Latin Grammy encendió el escenario del evento con sus ;exitos “Que alguien me diga”, “Conteo regresivo”, “Conciencia”, “La Agarro bajando”, entre otros clásicos de su repertorio.

Antes de cerrar el año, el artista llevará su música y estilo a Europa con la serie de conciertos especiales “Navidades con Gilberto Santa Rosa”, que recorrerá varias ciudades de España: Valencia (16 de diciembre), Vigo (18 de diciembre), Bilbao (19 de diciembre), Gijón (20 de diciembre) y Madrid (21 de diciembre). El artista promete una experiencia llena de sabor, nostalgia y alegría navideña, en un recorrido musical que celebrará la unión y el espíritu festivo que caracteriza esta época, desde Puerto Rico hasta Europa.

Y, tras su paso por España, el salsero se prepara para celebrar San Valentín 2026 en grande con los tradicionales conciertos en la Florida, el 7 de febrero en el Hard Rock Live Hollywood-FLL y el 8 de febrero en el Kia Center en Orlando. Luego llegará a su patria para presentar dos funciones especiales, los días 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico.

Con este reconocimiento, sus nominaciones y sus próximas presentaciones, Santa Rosa consolida su lugar como uno de los grandes embajadores de la música latina, manteniendo vivo el legado de la salsa con su estilo inconfundible, su carisma y su amor por el público.