Feriados
28 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gilberto Santa Rosa regresa al Coliseo de Puerto Rico en 2026

El sonero puertorriqueño anunció que se presentará en la isla el 14 de febrero de 2026

28 de agosto de 2025 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para Gilberto Santa Rosa, hacer música en el “Choli”, el 14 de febrero, día que se celebra el amor y la amistad, es una forma de agradecerle al público el apoyo recibido durante su carrera.
Para Gilberto Santa Rosa, hacer música en el “Choli”, el 14 de febrero, día que se celebra el amor y la amistad, es una forma de agradecerle al público el apoyo recibido durante su carrera. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - ¡Camínalo para el ‘Choliseo’! Como un regalo del Día de los Enamorados, el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunció en la mañana de hoy que regresará al Coliseo de Puerto Rico, el sabado, 14 de febrero de 2026 con un gran concierto.

RELACIONADAS

La venta de boletos inicia el próximo martes, 2 de septiembre, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com.

Tal y como se mencionó a través de un comunicado de prensa, para el veterano sonero, esta será una forma de agradecerle al público el apoyo recibido durante su carrera, así como de dejar claro su aprecio interpretando todos sus éxitos, tanto los bailables, como los más románticos.

“El amor es la energía que mueve cada compás de mi música. Este día vamos a celebrar eso. Quiero que todos los que estén conmigo esa noche recuerden lo personal que puede ser cada tema y cómo una canción nos puede transportar a una experiencia vivida”, indicó Santa Rosa en un escrito. “Este concierto es mi manera de celebrar el amor que siento hacia mi público y lo agradecido que estoy de ser parte de sus historias. Hace bastante tiempo que no se nos daba esta fecha en Puerto Rico y, ya que es un hecho, estoy más que listo para celebrarla en grande”.

Hay que recordar que el puertorriqueño lleva más de dos años de gira, donde prácticamente le ha dado la vuelta al mundo, tocando en las ciudades más importantes del mundo.

La importante distinción se realizó durante la colación de grados 2024 de la universidad en el Agganis Arena en la ciudad de Boston, Massachusetts.Gilberto Santa Rosa hizo historia hoy, sabado, al recibir un doctorado honoris causa de Berklee College of Music en Boston.Gilberto Santa Rosa durante su emotivo discurso frente a los graduandos de Berklee College of Music.
1 / 8 | Gilberto Santa Rosa acepta el doctorado honoris causa de Berklee College of Music. La importante distinción se realizó durante la colación de grados 2024 de la universidad en el Agganis Arena en la ciudad de Boston, Massachusetts. - Suministrada

Según la misiva, para este concierto producido por Rafo Muñiz, promete respetar la confianza que le ha dado el público durante toda su carrera con la autenticidad de su voz, la calidad del espectáculo y manteniendo vivo el compromiso de que cada ‘show’ sea distinto, íntimo y diseñado para que todas las personas se lleven una experiencia personal.

Recientemente, Santa Rosa estuvo presente en una de las funciones de la residencia “No me quiero ir de aquí”, de Bad Bunny, que se lleva a cabo actualmente en el Coliseo de Puerto Rico. Allí, el Caballero de la Salsa demostró su fuerza vocal y su carisma al interpretar el tema “Baile innolvidable” y su éxito “La agarro bajando”.

Gilberto Santa RosaSalsaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
