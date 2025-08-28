Gilberto Santa Rosa regresa al Coliseo de Puerto Rico en 2026

San Juan, Puerto Rico - ¡Camínalo para el ‘Choliseo’! Como un regalo del Día de los Enamorados, el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunció en la mañana de hoy que regresará al Coliseo de Puerto Rico, el sabado, 14 de febrero de 2026 con un gran concierto.

La venta de boletos inicia el próximo martes, 2 de septiembre, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com.

Tal y como se mencionó a través de un comunicado de prensa, para el veterano sonero, esta será una forma de agradecerle al público el apoyo recibido durante su carrera, así como de dejar claro su aprecio interpretando todos sus éxitos, tanto los bailables, como los más románticos.

“El amor es la energía que mueve cada compás de mi música. Este día vamos a celebrar eso. Quiero que todos los que estén conmigo esa noche recuerden lo personal que puede ser cada tema y cómo una canción nos puede transportar a una experiencia vivida”, indicó Santa Rosa en un escrito. “Este concierto es mi manera de celebrar el amor que siento hacia mi público y lo agradecido que estoy de ser parte de sus historias. Hace bastante tiempo que no se nos daba esta fecha en Puerto Rico y, ya que es un hecho, estoy más que listo para celebrarla en grande”.

Hay que recordar que el puertorriqueño lleva más de dos años de gira, donde prácticamente le ha dado la vuelta al mundo, tocando en las ciudades más importantes del mundo.

Según la misiva, para este concierto producido por Rafo Muñiz, promete respetar la confianza que le ha dado el público durante toda su carrera con la autenticidad de su voz, la calidad del espectáculo y manteniendo vivo el compromiso de que cada ‘show’ sea distinto, íntimo y diseñado para que todas las personas se lleven una experiencia personal.