Gilberto Santa Rosa culmina exitosa gira por Europa

“Esta gira fue un reencuentro lleno de emociones. Europa siempre me ha recibido con los brazos abiertos, pero esta vez fue aún más especial. Debutar en ciudades como Sevilla y Marbella, y sentir ese cariño, respeto y conexión, me llena de gratitud. Me llevo recuerdos imborrables”, expresó el artista en declaraciones escritas.