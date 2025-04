Gilberto Santa Rosa goza de su compartir con estudiantes en Cidra: “Ese era yo”

San Juan - El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa tiene muy claro que la música y la educación son motores clave en cualquier país. En la mañana del viernes, este popular artista reafirmó este pensamiento al hacer una visita a la Escuela Especializada de Música Jesús T. Piñero, en Cidra, donde compartió con estudiantes, maestros y directivos, y vivió momentos muy emotivos que se le quedarán grabados para siempre en su memoria.

La visita no fue casual. Fue invitado por el director del plantel como parte de una iniciativa para acercar a los estudiantes a músicos profesionales. Lo que encontró allí fue una comunidad viva, vibrante y apasionada por la música.

“Me impresionó mucho el programa. No sabía que existía esa escuela y me dio mucha nostalgia porque estudié en la Escuela Libre de Música de San Juan, que es un sistema parecido”, explicó Santa Rosa, natural de San Juan. “La escuela está bien cuidada y tiene una matrícula grandísima, de 300 estudiantes, y todos tienen que estudiar su currículo académico y además un instrumento o alguna rama musical. Unas estudiantes me guiaron por la planta física y me gustó ver que están creando un estudio de grabación. Eso me pareció espectacular”.

Lo más emotivo de la visita llegó durante un encuentro con los estudiantes en la biblioteca. El “Caballero de la salsa” compartió anécdotas, respondió preguntas y se sorprendió por la espontaneidad y la curiosidad de los presentes. “Los más jovencitos, entre 11 y 13 años, fueron los que más preguntas hicieron. Y preguntas buenas, sobre la música y otros temas. Todos eran instrumentistas. No tenían preguntas escritas, todo fue muy espontáneo”, recordó el intérprete de “Conteo regresivo”. “Yo los miraba y decía: ‘Wow. Ese era yo’. A esa edad ya yo estaba metido en un grupo y cantando en fiestas pequeñas”.

En un momento del recorrido, el conjunto de percusión de la escuela comenzó a tocar un tema frente a Santa Rosa. Sin embargo, al ver que las congas estaban desocupadas, el salsero no pudo contenerse y se sentó frente a ellas. “Vi que las congas estaban vacías y dije, ‘los voy a acompañar’. Me senté con ellos y tocamos ‘Oye cómo va’, del maestro Tito Puente. Eso no estaba en el libreto y fue algo espontáneo”, confesó entre risas.

Por otro lado, la visita culminó con una presentación especial en la cancha de la escuela, donde la Tuna y la Big Band interpretaron varias piezas, incluyendo el tema “Conciencia”. Santa Rosa agarró un micrófono y acompañó a los jóvenes cantando una de sus canciones más populares. Allí, se unió también con el joven salsero y exalumno del colegio, Luis Vázquez.

“Me llevé una gran impresión de la visita y todo el proceso fue muy emotivo, sobre todo porque estoy mirando al futuro y veo a una generación que quiere echar para adelante genuinamente”, añadió el artista de 62 años.

Gilberto Santa Rosa durante su visita al plantel escolar. (Suministrada)

Durante su encuentro con los jóvenes, Santa Rosa quiso llevarles el mensaje de que la educación, sobre todo de las bellas artes, es algo sumamente importante y que merece la pena fomentar, ya que más allá de sus resultados, es una necesidad social. “Soy de los que piensan que la educación es la base de la sociedad y que la mayoría de los problemas que tenemos hoy día es precisamente por un por un déficit de educación. Además de eso, pienso que la educación en bellas artes es algo que no debe faltar en las escuelas, porque, aunque todo el mundo no va a ser un artista o no tengas talento, esa educación complementa perfectamente la educación académica”, destacó el cantante. “A través del arte vas desarrollando disciplina, sensibilidad y un montón de otros valores. Eso es una cosa que el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación debería devolverle a todas aquellas escuelas que no tengan ese programa o no recortarle los fondos”.

Grandes conciertos en México

Hace unos días, el salsero completó tres conciertos con lleno total en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, que en opinión del puertorriqueño va a marcar un antes y un después en su relación con el público mexicano. “Esta debe ser como la cuarta vez que me presento ahí, pero sin duda ha sido la más exitosa”, compartió. “Llevo 38 años tratando de abrir puertas en México y tener tres presentaciones en ese lugar es increíble”.

Para el cantante, la energía que se sintió en cada una de las presentaciones, una de ella llevada a cabo en agosto y las otras dos ahora en abril, fue extraordinario. Algo que llegó a su punto más ensordecedor al despedirse del público en cada una de las noches. “A nosotros los artistas nos gusta que nos aplaudan, claro, pero aquello fue como una ola que no se quería acabar”, mencionó el sonero. “Después del aplauso vino una ovación espontánea, con gritos y energía. Decía para mis adentros, ‘mira cómo ha evolucionado esto’. Fue una cosa muy bonita. Eso no pasaba antes. Al principio, cuando visitaba México era un perfecto desconocido. Ahora, camino por la calle y la gente me reconoce, me paran y me piden fotos. Hasta en Inmigración en el aeropuerto. Es bonito ver cómo esta carrera sigue creciendo, aunque me tardé en entrar a ese mercado”.

Gilberto Santa Rosa fue acompañado en la tarima del Auditorio Nacional de México por la cantante chilena Myriam Hernández. (Suministrada)

Muy pronto el cierre de la gira

La gira “Auténtico”, que comenzó en agosto de 2023, ha resultado tan exitosa que ha ido extendiéndose más de lo planeado. “Cada vez que digo que se va a terminar, aparece una nueva oportunidad”, comentó entre risas. “Le tengo mucho cariño a esta gira, me he divertido muchísimo y ha sido especial. El equipo tiene una cohesión increíble y en el escenario se siente una energía muy buena”.

De hecho, Santa Rosa quiso resaltar que durante las presentaciones en México le acompañaron colegas como Ednita Nazario, Myriam Hernández y Tito Nieves, quienes viajaron expresamente para cantar junto a él. “Eso es un reflejo de la buena dinámica y la energía que se siente todas las noches. Al punto de que muchos compañeros me dicen ‘Gilberto, te queremos acompañar’, y eso me honra”, añadió.

Tito Nievez, a la izquierda, cantó junto a Gilberto Santa Rosa, a la derecha, durante el espectáculo "Auténtico" en Ciudad de México. (Suministrada)

El cierre oficial de la gira está proyectado para septiembre, aunque el salsero advierte que eso podría cambiar si surge alguna otra invitación tentadora. La fecha y el lugar será anunciado muy pronto por el artista.

Proyectos futuros

A pesar del intenso ritmo de conciertos, en los que ha pasado mucho tiempo en aviones y hoteles, Santa Rosa se ha mantenido activo dándole forma a su futuro musical. Su más reciente producción, “Debut y segunda tanda, volumen 2”, se estrenó a finales del 2024 y actualmente trabaja en tres nuevos proyectos musicales.

“Estoy haciendo un proyecto dentro del género tropical, pero con una orquestación diferente. Es algo que quería hacer desde hace tiempo”, adelantó el puertorriqueño. “Además, tengo dos proyectos más, que pienso completar este año, aunque no saldrán hasta el año que viene. A mí no me gustaba grabar, pero de momento le agarré un gusto. He hecho varias cosas. Algunas las he sacado y otras las tengo guardadas para un momento especial”, concluyó.