Gilberto Santa Rosa estrena álbum y advierte que trabaja “mejor que nunca”

“ No voy a decir que estoy trabajando más que nunca, lo que digo es que estoy trabajando mejor que nunca, porque emocionalmente y personalmente todo está en su centro. Me siento en mi centro, Disfruto más lo que estoy haciendo al tener más conciencia y menos prisa. Tengo más serenidad y por eso es que digo que es mejor que nunca ”, aseguró el artista entrevista telefónica desde Miami.

“Este nuevo disco realmente es una división que hicimos del concepto que salió justo después de la pandemia de COVID-19. Es un concepto de dos partes que guarda esa energía y todo ese deseo de trabajar que tuvimos al salir de la pandemia. En el primer volumen las segundas tandas, (en referencia a las canciones popularizadas por otros artistas) eran más que las versiones originales y en este disco es lo opuesto. Hay arreglos de gente muy interesante y me gusta el disco mucho porque me da una energía y un sabor para el comienzo de cosas nuevas, ahora que se avecina otro año me da el sonido actual sin perder lo que hago. Para mí es un buen punto de partida para el 2025″, detalló el sonero, que cuenta con un catálogo de producciones discográficas salseras que sobrepasa los 30 discos.

“Yo decía esa versión está tan bien hecha, que no sé si pueda aportar algo. Finalmente, en el concepto lo logré y medio mucha alegría que una persona como Rubén Blades que es un maestro me diera su aprobación y visto bueno cuando la escuchó. Él es una autoridad en la música, es su música, además. Así que me sentí honrado y aliviado a la vez”, narró el cantante, que recibió este año su doctorado honoris causa de Berklee College of Music