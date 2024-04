Gilberto Santa Rosa: de la sorpresa a la responsabilidad por el doctorado de Berklee College of Music

Aun cuando ha sido receptor de incontables reconocimientos, hay sorpresas que le siguen calando, como enterarse de que recibiría una importante distinción por parte de la prestigiosa universidad especializada en música, Berklee College of Music . Un doctorado honoris causa le será otorgado por su invaluable contribución al mundo musical, lo que marcará la historia al convertirse en el primer cantante boricua en recibirlo.

“Fue una sorpresa total porque quién iba a pensar que un cantante de salsa, sin haber sido un músico formal, iba a tener ese reconocimiento de esta universidad que es, hoy por hoy, una de las más importantes en Estados Unidos y en el mundo. Me place mucho porque también hay muchos amigos míos, que son grandes músicos, que estudiaron ahí, algunos de ellos, incluso, son profesores. No solo es lo importante y el orgullo personal, sino el compromiso, porque te comprometes más con lo que tú haces. Te da una satisfacción bien grande de que, caramba, no lo hicimos tan mal, si esta gente decidió darme este reconocimiento. Así que, es un sentimiento interesante”, expresó a El Nuevo Día acerca de las razones que le embargan de emoción y de agradecimiento.