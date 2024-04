“Un regalo maravilloso”: Gilberto Santa Rosa recibirá doctorado honoris causa de Berklee College of Music

En reconocimiento a la extraordinaria trayectoria musical del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa , la prestigiosa universidad especializada en música, Berklee College of Music, anunció hoy, miércoles, que le otorgará un doctorado honoris causa al “Caballero de la Salsa”.

La importante distinción se realizará el sábado, 11 de mayo, a las 10:00 a.m. durante la colación de grados 2024 de la universidad en el Agganis Arena en la ciudad de Boston, Massachusetts. El cantante puertorriqueño no será el único artista en recibir los grados doctorales honorarios. Berklee también reconocerá a las superestrellas de la música de R&B y Hip-Hop, Ledisi y Q-Tip.

“La noticia me honra y me llenó de alegría, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar sobre lo afortunado que soy por contar con un público maravilloso que ha respaldado mis proyectos por tantos años. Es, sin duda alguna, una distinción muy importante para mí, sobre todo porque reconozco el valor que tiene el haber sido seleccionado para recibir un grado doctoral honorario por una de las universidades más importantes de la música como lo es Berklee”, expresó Santa Rosa en exclusiva para El Nuevo Día.