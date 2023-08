Esta mañana fue una llena de emociones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot al develarse una exhibición de fotografías en una de las paredes de este recinto, en las que se muestran al cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, en diferentes etapas de su carrera, como parte de una nueva alianza colaborativa que se firmó hoy entre GFR Media y ASM Global, la empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico.

Seis enormes fotografías del llamado “Caballero de la Salsa”, que pertenecen al archivo histórico de El Nuevo Día, engalanan una de las paredes del nivel principal del recinto, hasta donde llegó el vocalista junto a su familia para con mucha emoción observar con detenimiento y júbilo esta iniciativa y distinción, que sirve de antesala a lo que será su concierto “Auténtico” el sábado, 19 de agosto de 2023.

“Voy a parafrasear al ‘Sonero Mayor de Puerto Rico’, Ismael Rivera, que, en una ocasión al recibir un reconocimiento, comenzó diciendo: ‘esto se lo dedico a todo aquel que se lo merece más que yo y que nunca lo ha tenido. Así que todo esto lo comparto con mis colegas, con mi familia y con la gente de Puerto Rico, que para mí siempre ha sido casa y plaza. Yo nací, me crie y vivo en Puerto Rico, y mi base como artista está construida aquí gracias al público puertorriqueño y a todos mis hermanos del medio que me dieron una mano, me abrieron una puerta”, dijo en agradecimiento el artista, que ayer celebró 37 años como solista, adicional a los 10 años que estuvo como parte de otras orquestas.

Las fotografías plasmadas sirvieron para que la voz de “Vivir sin ella” repasara muchas memorias de lo que fueron sus comienzos, de esos días en los que tuvo que trabajar arduamente, en momentos donde iba labrando un camino y ocupando un sitial en el ambiente musical.

“Tuve que trabajar duro. Siempre se hace, pero esos comienzos siempre se recuerdan con cariño. Fueron duros porque, como dicen por ahí, que la gente conoce la gloria, pero no la historia. Se trabajó duro, pero yo me divertí en cantidad también y tuve la oportunidad, como siempre recalco, de tener plaza y casa en mi país. Eso me dio una base muy importante y agradezco a través de estos medios, que ahora son globales, para agradecer a todos los lugares donde he podido llegar. Me han dado la oportunidad de tener una carrera larga y productiva, y que se me dé la oportunidad de tener estas cosas, eso es una belleza”, destacó invadido por la emoción, en compañía de su esposa Alexandra Malagón, su padre Don Gilberto, su nieto Ian, su hijo Omar junto a su esposa Patricia Valentín.

Su evolución artística en los 47 años de trayectoria la describe como una muy interesante e intensa, que la compara con una montaña rusa, con diferentes niveles, en los que ha tenido momentos de tranquilidad y otros en los que va a las millas. Pero, a la vez, asegura que ha sido divertida, repleta de cariño y de momentos memorables.

Próximo a cumplir 61 años en agosto, Santa Rosa plantea que queda aún mucho por hacer, como gran perseguidor de sueños que es.

“Siempre tenemos un proyecto, un sueño. Me nutro mucho de la juventud. Tengo mucha juventud trabajando conmigo ahora, comenzando por los hijos míos, que siempre tienen una idea, algo que aportar, con una visión diferente, y uno trata de jugar con eso. Pero sí, siempre hay un proyecto y el día que no lo tenga, pues yo pienso que es el momento de irse retirando, de caminarlo de verdad”, compartió para luego proceder a dejar plasmada su firma en la pared, al lado de un QR Code, que el público podrá escanear con su celular y llevarlo a la fotogalería En fotos: La Metamorfosis de Gilberto Santa Rosa, El Caballero de la Salsa.

A todas esas nuevas generaciones, que se van a topar con el mural de sus fotografías, les da como mensaje que, “los sueños se cumplen cuando los trabajas. Hay cosas que nunca van a pasar de moda. La vocación no pasa de moda, los sueños no pasan de moda, el compromiso no pasa de moda, la disciplina no pasa de moda. Te envuelves en ese proyecto con fe y con la convicción de que lo vas a lograr y la disciplina de trabajar. Yo creo mucho en la juventud, apuesto a ella y en las manos de ellos está tener un mejor país y una mejor industria, y tengo fe de queso va a pasar”.

Dentro del mismo reciento, se encontraban practicando los jugadores que integran la preselección del Equipo Nacional de baloncesto, quien mañana viernes en el mismo Choliseo se enfrentan a República Dominicana, de cara a la Copa Mundial de FIBA 2023.

Al Santa Rosa dirigirse al centro del tablero en busca de una fotografía, de inmediato los jugadores, que debutan en el Mundial el 26 de agosto contra Sudán del Sur en el Coliseo Araneta, en Manila, lo recibieron con aplausos y evidente alegría.

Alianza entre dos grandes

La alianza firmada entre GFR Media y ASM Global, se dio como preámbulo a la celebración del vigésimo aniversario del también llamado “Choliseo”, el recinto principal de eventos, entretenimiento y espectáculos en la isla.

Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media, manifestó que esta alianza le suma valor a los fieles seguidores de ambas marcas, quienes se convierten en los verdaderos protagonistas de cada producción artística o deportiva, que cobra vida en este espacio, por lo que así los quieren hacer sentir.

“Hoy El Nuevo Día tiene el gusto de llegar a un acuerdo con el Coliseo, con el centro de espectáculos más importante del país y con el periódico más importante del país, para promover lo que pasa en nuestra tierra, lo que pasa en Puerto Rico a través del espectáculo y de nuestros artistas. En ese proceso, todo el equipo de trabajo de El Nuevo Día propuso tener unos ‘Choliwalls’, unas paredes que resalten lo que ha pasado en la historia de Puerto Rico en el campo del entretenimiento. Por los últimos 52 años, El Nuevo Día ha tenido el gusto de estar en todo momento histórico importante del país, en las buenas y en las malas, con los nuestros, siempre. Esos momentos captados, lo tenemos digitalizado y poco a poco vamos llevando esas ilustraciones a través de Puerto Rico”, explicó Zorrilla, a la vez que puso como ejemplo la exhibición de Roberto Clemente Walker, en el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan, que contenía una selección inédita de imágenes relacionadas con la histórica gesta y la vida del legendario pelotero carolinense, y que será trasladada en septiembre próximo a la ciudad de Pittsburgh.

Según explicó, además contarán con una serie de exhibiciones fotográficas digitales como las de Santa Rosa, que se publicaron hoy, no sin antes mencionar una anécdota vivida en 1995 en el Estadio Hiram Bithorn, que catalogó como uno de los mejores recuerdos de su vida en el deporte, y teniendo ese día muy de cerca ‘a una figura de calibre internacional como lo es Gilberto Santa Rosa’. “Estamos seguros de que esta alianza que hoy comienza será una larga, fructífera y llena de diversión”, destacó el ejecutivo.

De otro lado, el gerente general del Coliseo José M. Agrelot y gerente regional de ASM Global, Jorge L. Pérez, señaló que esta alianza les permitirá seguir fortaleciendo la marca del Coliseo de Puerto Rico y su posicionamiento como uno de los principales recintos de eventos de entretenimiento en el mundo, de la mano también de El Nuevo Día, con el que ofrecerán iniciativas que van a exaltar la experiencia de los lectores y del público que los visita.

“Queremos que el Coliseo siga siendo el primero en la mente y el corazón de todos los puertorriqueños. Esa es la meta para la cual nuestro equipo trabaja con dedicación y compromiso a diario. Agradecemos a GFR Media su disposición en crear esta alianza, la primera de este tipo en la isla”, puntualizó Pérez, mientras se procedió la firma de documento del acuerdo histórico.

Como parte del novel acuerdo, GFR Media aportará un paquete de promocional de medios que sobrepasa en valor los $200,000 e incluirá exposición en las diversas plataformas mediáticas de la empresa, tales como vallas publicitarias, canales digitales e impresos. El acuerdo también contempla integración en redes sociales, presencia en el sitio web del Coliseo y activación en áreas “premium”. Además, como periódico oficial del Coliseo de Puerto Rico, El Nuevo Día tendrá la oportunidad de desarrollar experiencias tras bastidores para sus suscriptores durante eventos celebrados en el recinto.