Las amenzas de Lupillo Rivera dentro de “La casa de los famosos 4″

¡A demandar!

Amenaza Pública a Alfredo Adame

En sus declaraciones, Rivera aseguró que se vengaría de Adame por haber ofendido a su madre durante la fuerte pelea. “Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente”, dijo sin tapujos.