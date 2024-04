La historia de la crema que Lupillo Rivera le regaló a Ariadna Gutiérrez en “La casa de los famosos 4”

“Lupillo, no sabía que te hiciera tanta falta esta crema. A pesar de que intenté devolvértela dos veces y me dijiste que no, aquí la tienes. No te preocupes, ni la utilicé. Dile a (Rodrigo) Romeh y a Maripily (Rivera) que los quiero y los extraño mucho”, leía el manuscrito.

“Bueno, me sorprende de Lupillo, que siendo un caballero como él dice, le cueste una crema de $2,000, que cuando sale del cuarto con su ‘canastica’, se devuelve y me dice, ‘aquí te la dejo’. Pero, gracias también. No sé qué hace la crema, no la uso, no la he usado, es la crema que él usaba, se la enviaron sus hijos, y me la regaló un día”, respondió la ex Miss Universe Colombia sobre el regalo que le dio el mexicano cuando él estuvo en peligro de eliminación.