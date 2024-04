Lupillo Rivera vs. Maripily: ¿procedería una demanda contra la modelo?

“Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre los hubiera hecho ya nos hubieran sacado. ¿A cuántos les has enseñado tus partes íntimas? A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7 ″, expresó Lupillo mientras el rostro de Maripily se mostraba sorprendido.

“Lo digo porque los valores son iguales, no hay mejores valores ni menos valores. Entonces, yo quiero preguntar, ¿Telemundo, NBC Universal, hasta cuándo van a permitir tanto abuso de esta mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos y si ustedes no las tienen en sus manos, mis hijas sí tienen el 24/7 grabado”, indicó mientras se dirigía a la pantalla.

“¿Qué hablas tú de valores? ¿Qué hablas tú de falsedad? ¿Qué hablas tú de ser real si tú eres el hombre más traidor, más difamador, más maltratador y sobre todo traidor? Qué hablas tú. Yo no tengo miedo a que tu vengas a demandarme. Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México. No me das miedo”, manifestó.