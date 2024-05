Gilberto Santa Rosa recibe su doctorado honoris causa de Berklee College of Music

¡Ya es oficial! El “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, ahora es doctor.

El cantante puertorriqueño hizo historia hoy, sabado, al recibir un doctorado honoris causa de Berklee College of Music en Boston.

La importante distinción se realizó durante la colación de grados 2024 de la universidad en el Agganis Arena en la ciudad de Boston, Massachusetts. El cantante puertorriqueño recibió los grados doctorales honorarios junto a las estrellas de la música de R&B y Hip-Hop, Ledisi y Q-Tip.

“Valió la pena Ana María Cortés, ella fue mi madre que en paz descanse y junto a mi padre Gilberto Santa Rosa Ramírez que está aquí presente me trajeron al mundo. Me dieron una niñez y adolescencia de ensueño. En mi familia no hubo músicos, pero sí crecimos escuchando mucha música muy buena destacándose siempre la música popular”, expresó el intérprete salsero, en su discurso que ofreció en inglés y español.

Santa Rosa es ahora parte de los puertorriqueños que han recibido la prestigiosa distinción entre ellos Tito Puente, Giovanni Hidalgo y Rita Moreno. El “Caballero de la Salsa”, sin embargo, es el primer cantante puertorriqueño en la historia en recibir un doctorado honorífico de la prestigiosa universidad estadounidense.

Santa Rosa narró que su primer acercamiento con la música se dio en la niñez, en la escuela elemental, y tras descubrir que esa era su pasión se convirtió en el cantante de música popular con el que llevó el sustento a su hogar. Recordó también que ha cantando junto a los grandes intérpretes de la música.

“Fue la música mi instrumento para crecer personalmente y profesionalmente. Disciplina, sensibilidad, compromiso, relaciones interpersonales y hasta compasión aprendí durante mi carrera musical. Aprendí a disfrutar y respetar el talento de otros, desde los grandes hasta los aficionados. Viví en carne propia el valor del trabajo en equipo y la belleza de la música”, sostuvo el salsero en su alocución en el que reveló que no pudo ser el trompetista que quería ser de pequeño.

Santa Rosa estuvo acompañado de su familia, su esposa Alexandra Malagón y su padre Gilberto Santa Rosa.

“La noticia me honra y me llenó de alegría, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar sobre lo afortunado que soy por contar con un público maravilloso que ha respaldado mis proyectos por tantos años. Es, sin duda alguna, una distinción muy importante para mí, sobre todo porque reconozco el valor que tiene el haber sido seleccionado para recibir un grado doctoral honorario por una de las universidades más importantes de la música como lo es Berklee”, expresó Santa Rosa en exclusiva para El Nuevo Día cuando recibió la noticia en abril de 2024.

“Recibir la importante distinción que me hace la Universidad de Berklee al otorgarme un doctorado honorario es un reconocimiento invaluable que comparto con todos los artistas latinos que se esfuerzan por hacer música y me hace afianzar el compromiso de excelencia musical en mi carrera. Ser reconocido de esta manera por Berklee, una universidad que ha sido faro de la más alta calidad creativa en el mundo de la música y de las artes, es un regalo maravilloso que la vida me da”, añadió en declaraciones escritas.