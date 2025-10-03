Opinión
3 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gilberto Santa Rosa abre segunda función para su espectáculo en el Choliseo

¡Camínalo! El salsero duplica la celebración del amor con este concierto

3 de octubre de 2025 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El repertorio del concierto incluirá un recorrido por los temas más emblemáticos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ante la acogida y el apoyo recibido a su concierto especial de San Valentín, el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, anunció una segunda función el domingo, 15 de febrero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico.

De esta forma, Santa Rosa celebrará por partida doble el fin de semana dedicado al amor y la amistad con su público, realizando conciertos el sábado, 14 y domingo, 15 de febrero de 2026.

La venta tendrá un calendario especial que dará inicio con la preventa exclusiva, con una cantidad limitada de boletos, para clientes con tarjetas de débito o crédito Visa de FirstBank el miércoles, 8 de octubre a las 10:00 am y se extenderá por un periodo de 48 horas, para luego iniciar la apertura al público general, el viernes, 10 de octubre a través de Ticketera.com.

Con el anuncio especial a través de sus redes sociales, Santa Rosa expresó su gratitud hacia el público por el respaldo a su concierto: “Agradecido con el público por el cariño y respeto que siempre me regalan, me llena de alegría poder abrir esta segunda función en casa. Quiero que todos los que me acompañen ese fin de semana vivan una experiencia única, porque vamos a celebrar el amor en grande y con la música que nos une desde siempre. ¡Camínalo!”

Bajo la producción de Rafo Muñiz para ProLat, el repertorio del concierto incluirá un recorrido por los temas más emblemáticos que han marcado la carrera del artista, así como esas baladas y boleros llenos de romanticismo que forman parte del exquisito catálogo musical de Santa Rosa.

Además, el artista llega a esta nueva celebración en un gran momento de su carrera, tras recibir nominaciones al Latin Grammy por su más reciente producción, “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2″. El Caballero de la Salsa, se encuentra entre los nominados en las categorías de Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical por el tema “Ahora o Nunca”.

La venta de boletos es a través de www.Ticketera.com .

Gilberto Santa Rosa
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Entretenimiento
