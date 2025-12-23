Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gilberto Santa Rosa culmina sus conciertos navideños en España

El cantante se prepara para sus presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico

23 de diciembre de 2025 - 1:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Gilberto Santa Rosa. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante Gilberto Santa Rosa finalizó el pasado domingo su última presentación en suelo español como parte de su serie de conciertos navideños por España.

RELACIONADAS

El artista puertorriqueño culminó el ciclo de conciertos en el prestigioso Starlite Madrid, convirtiéndose en el único cantante que ha logrado agotar los boletos en el festival de navidad, colgando el cartel de ‘sold out’ (todo vendido) en la edición.

“El Caballero de la salsa” inició su paso por la Península Ibérica el 16 de diciembre en Valencia donde se apoderó del Roig Arena, convirtiéndose en el primer cantante tropical que se presentó en este recinto llenándolo de ritmo y cadencia. La travesía continuó por Vigo, Bilbao, Gijón y el gran cierre fue Madrid con un lleno total del Starlite.

“Fue muy bonito compartir con el público latinoamericano durante esta serie de presentaciones en España. Llevar el calorcito del Caribe y nuestra música, así como recibir la alegría y ese cariño tan especial que irradia la época, nos llena el corazón para comenzar un nuevo año. Solo tengo palabras de agradecimiento y mis sinceros deseos de salud, paz y prosperidad en este nuevo año para todos”, compartió Santa Rosa en declaraciones escritas.

El artista puertorriqueño iniciará el año 2026 con una agenda activa que comienza con el desenlace de su quinta nominación al Grammy por el disco “Debut y Segunda Tanda, vol. 2”, producción que compite en la categoría de “Best Tropical Latin Album”. Este logro se suma a una trayectoria marcada por significativos triunfos y reconocimientos internacionales como lo fue recibir en el 2007, la codiciada estatuilla por su álbum “Directo al corazón”.

Luego de la ceremonia de los Grammy, Santa Rosa celebrará el amor y la amistad con una serie de conciertos que inician el sábado, 7 de febrero en Hard Rock Live en Hollywood, Florida. Luego el 14 y 15 de febrero regresará a su casa para el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el 20 de febrero llegará al Kia Center en Orlando. Con esta agenda, Santa Rosa ratifica su papel emblemático en la música latina y su capacidad para congregar a públicos de distintas generaciones en espectáculos llenos de buena música y cargados de sentimientos.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
