Gilberto Santa Rosa celebró el amor en una noche inolvidable en la que recordó a Rafael Ithier

Mientras en la noche del sábado 14 de febrero muchos celebraban el día de San Valentín, el Coliseo de Puerto Rico se dispuso como espacio idóneo para celebrar el amor y avivar el romance en la voz del cantante y sonero, Gilberto Santa Rosa.

Una “lluvia de canciones” fue el pronóstico que se anticipó al comienzo del espectáculo, con imágenes tipo cómics en las gigantes pantallas que acompañaban al artista como parte del diseño de escenografía de la propuesta titulada “Íntimo”, centrada en el amor, y que comenzó con la interpretación del tema “Déjate querer”, para encender un recinto lleno total.

En lo que fue la primera de dos funciones, el llamado “Caballero de la Salsa” manifestó lo contento de poder “cantar en casa”, acompañado de bailarines y su grandiosa e impecable orquesta, con la que interpretó un amplio repertorio con temas que lo han distinguido durante su trayectoria, entre ellas: “Cartas sobre la mesa” y “Perdóname”.

Mientras tanto, en el público se podían apreciar diversas manifestaciones de amor, al igual que diversas parejas, que no se contuvieron en sus asientos para bailar y mostrar sus pasos de salsa en “La agarro bajando” y “Conteo regresivo” para transformar la arena del coliseo en una pista de baile.

El mismo comportamiento ocurrió durante su icónico tema “Conciencia”, de la autoría de Omar Alfanno, a quien llegó a saludar y distinguir entre los presentes.

“Ha sido para mí una canción muy importante, la más aplaudida”, destacó el cantante de 63 años, quien se aproxima el año próximo a cumplir cinco décadas de carrera musical.

Fue una velada no solo para celebrar el amor de pareja, sino también para celebrar el amor, el legado y la memoria del músico Rafael Ithier Natal, director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a quien siempre quiso como un padre y agradeció sus regaños y consejos.

“Lloramos la partida, pero celebro su vida y su legado”, manifestó Santa Rosa en lo que pudo ser considerado como el momento más emotivo de la noche, para luego interpretar “Hojas blancas”, la canción favorita del llamado “Mulato mayor”, que falleció el pasado 6 de diciembre a los 99 años, a la vez que se proyectaban imágenes de Ithier, así como otras de momentos compartidos entre ambos.

También hubo espacio para el bolero para con su inigualable voz interpretar canciones como “Que alguien me diga” y “Amor para la historia”, ambas coreadas por el público, así como la interpretación del tema “No pensé enamorarme otra vez”, que popularizó junto a la cantante chilena Myriam Hernández, pero que en esta ocasión lo interpretó junto a la cantante y corista Yeika Álvarez, en compañía de varios músicos de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano.

Una de las partes más esperadas se dio cuando Santa Rosa, quien acostumbra a desplazarse bailando en el escenario, interpretó “Mira quién llegó”, con la que aprovecha su talento como maestro del soneo, para saludar a sus amigos y personalidades del mundo del entretenimiento.

Al filo de las nueve de la noche, el cantante subió al escenario para una velada "íntima" junto a su público, en un recinto completamente lleno, al interpretar el tema "Déjate querer".

La participación especial de Lími-T 21 para interpretar “Con la mano arriba”, añadió un segmento tropical y alegre que mantuvo la energía del Coliseo, donde también se hizo notable la presencia de la cuatrista puertorriqueña Fabiola Muñoz, que formó parte de la orquesta.

Lo que fue una celebración del amor, culminó de manera enérgica y con aire de fiesta al interpretar el tema “Qué manera de quererte”, que sirvió para que los integrantes de su orquesta se acercaran al público y se unieran en una coreografía.

Mientras, este domingo 15 de febrero miles se preparan para la segunda función, en la que se anticipa otra noche a casa llena. De hecho, el cantante chistó con que estaba presentando en el Coliseo de Puerto Rico su “residencia” de dos días, lo que equivalía a 30 funciones, en clara referencia al récord logrado en la isla por el exponente de fama mundial Bad Bunny con su residencia “No me quiero ir de aquí” en ese mismo escenario, lo que robó carcajadas en su audiencia.