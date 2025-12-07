Charlie Aponte, Gilberto Santa Rosa y Andy Montañez le dicen adiós a su “padre” Rafael Ithier

La muerte del mulato mayor de El Gran Combo de Puerto Rico, el músico y director Rafael Ithier a sus 99 años, deja un vacío insuperable en la música latina y más aún en quienes lo respetaron como un padre al modelar sus vidas.

El director musical falleció en la noche del sábado, 6 de diciembre y hasta el momento no se ha informado la causa de la muerte.

Para todos músicos y cantantes que han pasado por la institución salsera fundada el 26 de mayo de 1962, -luego de que Ithier se separó de Cortijo y su Combo ante la falta de disciplina de algunos integrantes de la agrupación-, los mulatos del sabor son un referente de una orquesta que opera como una gran familia liderada por un padre. El patriarca de esa familia musical fue Ithier, un músico visionario que llevó a la agrupación puertorriqueña a tocar en cinco continentes. De igual forma para quienes no estuvieron en la orquesta, el referente paternal de Ithier sigue vivo y es un ejemplo a emular.

En imágenes: la vida de Rafael Ithier estuvo repleta de música y sabor. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.

Es por ello que los cantantes Charlie Aponte, Gilberto Santa Rosa y Andy Montañez, aseguran en medio del dolor y la tristeza que Ithier representó un padre y un guía insustituible.

“Me uno en la pérdida y el dolor que hoy abarca el mundo, me es difícil manifestarme o escribir en este momento; estuve como todos saben 41 años con el Gran Combo de Puerto Rico y desde el primer momento en que entré fui tratado como parte de una familia, especialmente por Rafael y su esposa Carmín”, señaló Charlie Aponte, excantante de El Gran Combo que se despidió de la agrupación en el 2014, pero siempre llamó a los “Mulatos del sabor” como sus hermanos.

Aponte recordó su entrada a la llamada “La universidad de la salsa”, pese a la demanda federal que radicó contra Ithier tras su salida de la orquesta. Ambas partes llegaron a un acuerdo legal en el 2024 que puso fin a la disputa por las regalías que se le debían pagar a Aponte.

“Cuando estaba en trámites para entrar al grupo, mis amigos más cercanos me preguntaron que si era cierto que yo iba a cantar con El Gran Combo, pues en el 1973 que fue el año en que yo iba a entrar al grupo, estaba el Gran Combo en el Show del medio día y era desde ese momento la orquesta más pegada e importante que había y aún hoy en día, para mí, lo sigue siendo. Eso se debe a quien fuera su líder, el SEÑOR Rafael Ithier. Para mí Rafa fue y seguirá siendo como un padre", narró en una publicación en su cuenta de Facebook.

”Que descanse en paz el maestro, el genio musical, el consejero, el amigo, el negociante, el autodidacta, el que cambió para bien la forma de dirigir una orquesta, el que trataba a sus músicos como hermanos y lo más importante, nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo, si querías pertenecer al grupo tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos. GRACIAS por TODO y por darnos tantos años, siempre te estaré agradecido. Descansa en Paz Mi más sentido pésames para su familia", señaló Aponte, una de las voces más icónicas de los “Mulatos del sabor”.

Otro de los que desde anoche, tiene el corazón lleno de tristeza es el cantante Gilberto Santa Rosa, que aunque no fue integrante oficial de El Gran Combo de Puerto Rico, fue uno de los hijos predilectos y salseros de Ithier. Ambos se profesaban una admiración y respeto mutuo a nivel personal y profesional.

“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi “Querido Viejo” Rafael Ithier... Conocí el genio musical y la persona maravillosa. El líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor. El patriota, el fanático del baseball, el jíbaro humilde de Monacillos que se levantó por encima de sus estrecheces y limitaciones y se convirtió en un icono (aunque nunca lo quiso aceptar) de la cultura puertorriqueña. De su mano recibí consejos, oportunidades, apoyo y uno que otro regaño también, como buen padre... Mis condolencias a su familia, a sus fanáticos y a mis hermanos de El Gran Combo de Puerto Rico, su mayor creación, su mayor orgullo...Descansa en paz Rafa", expresó el “Caballero de la salsa” en declaraciones escritas en sus redes sociales.

Andy Montañez, es otro de los cantantes que identifican a Ithier como su padre y guía. El eterno “Niño de Trastalleres” es otra de las grandes voces que implementaron su sello sonoro en El Gran Combo de Puerto Rico. Montañez fue parte de esos primeros integrantes que entraron en el 1962 a un estudio de grabación junto a Ithier, Martín Quiñones y Miguel Cruz, por mencionar algunas.

Aunque se fue de la agrupación salsera en el 1977, su relación con Ithier la mantuvo, tanto así que son compadres, ya que el fenecido director musical fue el padrino de su hija Liza. La voz “De un verano en Nueva York”, siempre ha repetido que Ithier fue su maestro, padre y apoyo.

“Rafa fue mi apoyo. Fue él que me llevo de la mano y siempre me apoyó. Somos compadres. Es el padrino de Liza y siempre voy a estar agradecido con Rafa. Siempre lo veo como un padre y guía”, reveló el artista en una entrevista publicada en El Nuevo Día.

Ayer, sábado, tras la muerte del máximo profesor de la salsa compartió: “Honrado y agradecido, Maestro. ¡Tu inmenso legado por siempre… ¡Vive!! “.

En una comunicación oficial que difundieron en las redes sociales, El Gran Combo de Puerto Rico hizo, hoy domingo, sus primeras expresiones ante la partida física de su máximo líder.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal.Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo“, manifestó la agrupación, que este fin de semana ha tenido presentaciones en Miami y Orlando.

El Nuevo Día ha intentado comunicarse con algunos de los vocalistas de la agrupación salsera, que también describen al fenecido director como “un padre”, pero los esfuerzos de comunicación han sido infructuosos. No obstante, Anthony García compartió en sus redes sociales dos publicaciones en honor a Ithier.