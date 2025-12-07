El Gran Combo de Puerto Rico se despide de su máximo líder: “el arquitecto de un sonido que marcó generaciones”

En medio del “Salsa Pa’l Mundo Tour”, que han estado viviendo junto al Grupo Niche, en una comunicación oficial que difundieron en las redes sociales, El Gran Combo de Puerto Rico hizo sus primeras expresiones ante la partida física de su máximo líder, don Rafael Ithier Natal.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal. Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo“, manifestó la agrupación, que este fin de semana ha tenido presentaciones en Miami y Orlando.

“A nombre de su familia y de todos los integrantes de El Gran Combo, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por las incontables muestras de solidaridad, cariño y respeto que hemos recibido. Cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo han sido un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor”, se destacó.

“El legado de Don Rafael Ithier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música. Su historia continúa. Con respeto y gratitud, El Gran Combo de Puerto Rico”, finalizó la comunicación.

Hace poco más de una semana que la legendaria agrupación publicó un video del tema navideño “Paz para los pueblos”, en lo que pudo haber sido la última aparición musical de Ithier Natal, junto al combo que lideró, dirigió y forjó por más de seis décadas.