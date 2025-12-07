Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Gran Combo de Puerto Rico se despide de su máximo líder: “el arquitecto de un sonido que marcó generaciones”

Mira el video de su tema más reciente que publicó la legendaria agrupación junto a Rafael Ithier Natal

7 de diciembre de 2025 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los vocalistas de El Gran Combo de Puerto Rico junto a Rafael Ithier al centro, Jerry Rivas, joselito Hernández y Anthony García. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En medio del “Salsa Pa’l Mundo Tour”, que han estado viviendo junto al Grupo Niche, en una comunicación oficial que difundieron en las redes sociales, El Gran Combo de Puerto Rico hizo sus primeras expresiones ante la partida física de su máximo líder, don Rafael Ithier Natal.

RELACIONADAS

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal. Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo“, manifestó la agrupación, que este fin de semana ha tenido presentaciones en Miami y Orlando.

“A nombre de su familia y de todos los integrantes de El Gran Combo, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por las incontables muestras de solidaridad, cariño y respeto que hemos recibido. Cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo han sido un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor”, se destacó.

“El legado de Don Rafael Ithier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música. Su historia continúa. Con respeto y gratitud, El Gran Combo de Puerto Rico”, finalizó la comunicación.

Hace poco más de una semana que la legendaria agrupación publicó un video del tema navideño “Paz para los pueblos”, en lo que pudo haber sido la última aparición musical de Ithier Natal, junto al combo que lideró, dirigió y forjó por más de seis décadas.

A sus 99 años, en el video luce sonriente, con sus manos hace el gesto de dirigirlos, extiende sus brazos de grandeza y en un momento se lleva sus manos al pecho de emoción mientras contempla a su Gran Combo. Aplaude y da sus pasos de salsa, mientras cantan como parte del coro: “Hay una estrella en el cielo, alumbrando dos luceros y nos pide con su luz que haya paz en nuestros pueblos”.

Tags
El Gran Combo de Puerto RicoEl Gran ComboRafael Ithierfallecimiento
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: