Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Artistas lamentan la partida de Rafael Ithier: “Despedimos al profesor de la ‘Universidad de la Salsa’”

Algunos políticos, de igual manera, expresaron su solidaridad y respeto

7 de diciembre de 2025 - 11:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Puerto Rico y el mundo de la música latina están de luto. Rafael Ithier, el hombre cuya visión y disciplina mantuvieron a flote la orquesta de salsa más consistente e influyente de la historia por más de seis décadas, El Gran Combo de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Después de que Víctor Rivera, abogado de la familia, confirmó el deceso del maestro a la emisora radial WKAQ, la reacción de la clase artística fue casi inmediata.

Uno de los primeros en expresarse a través de las redes sociales fue Víctor Manuelle. El exponente describió al pianista como uno de los “pilares más importantes en la historia del género”.

“Don Rafael Ithier no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que también el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”, comenzó.

El natural de Isabela continuó: “Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”.

El mensaje finalizó: “Hoy Puerto Rico y el mundo están de luto. Despedimos a ‘El jefe de la tribu de Los Mulatos del Sabor’, a el profesor de la ‘Universidad de la Salsa’, al director de El Gran Combo. Gracias, Rafael. Hoy el cielo te recibe y te imagino con tu ronca voz diciéndole a Dios: ‘esto está chévere, chévere”.

Richie Ray, por su parte, exteriorizó: “'Y ese Gran Combo que Jala de verdad’. Amigo y fundador del grupo más emblemático e importante de Puerto Rico. Descansa en paz, Rafael y la paz de Dios a toda su familia".

La presentadora Nicole Chacón, por su lado, dijo: "Siempre pensé que era impresionante su estámina y su ideología de incansable trabajo en equipo, y que suerte la mía haberlo presentado en tantas tarimas alrededor de la isla. Gran legado ha dejado Rafael Ithier. Condolencias a El Gran Combo de Puerto Rico".

LimiT-21, de igual manera, se unió en solidaridad. “Su sabiduría y sus buenos consejos no los guardo solamente para su gran institución, El gran Combo, sino también los compartió con todos aquellos grupos que se lo solicitaban o en el cual usted creyera en su talento. Siempre nos vio como parte de su familia y su alegría al vernos y saludarnos era genuina”, lee parte del escrito.

Grupo Manía también se expresó: “En representación de toda nuestra familia le damos nuestras condolencias a la familia de la salsa, al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero que ha disfrutado de la obra maestra llamada El Gran Combo de Puerto Rico por la pérdida de su líder Rafael Ithier. Se nos fue el líder de líderes de todos los tiempos de la música tropical. Gracias, maestro, por sus consejos, por sus regaños, por sus abrazos , por sus palmaditas por la espalda cada vez que nos encontrábamos. Qué gran bendición haberlo tenido por tantos años y aún así nos duele su partida”.

“Una leyenda que ahora cobra mayor vida”

Las muestras de solidaridad no solo fueron de parte de la industria de la música. Algunos políticos como la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez y la representante Lourdes Ramos se expresaron a través de comunicados de prensa.

“Hoy Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida estuvo dedicada a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo. Rafael Ithier Natal no solo fue fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que fue también ejemplo de disciplina, excelencia y amor profundo por nuestra tierra”, expresó la alcaldesa.

Ramos, por su parte, sostuvo: “Las notas del pentagrama lloran su ausencia. Aquel que nos brindó tantas vivencias de alegría, hoy nos deja en un letargo, sin poder aceptar, que ya no estará presente”.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
1 / 25 | En imágenes: la vida de Rafael Ithier estuvo repleta de música y sabor. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.
Tags
Rafael IthierEl Gran Combo de Puerto RicoMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: