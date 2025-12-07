Artistas lamentan la partida de Rafael Ithier: “Despedimos al profesor de la ‘Universidad de la Salsa’”

Puerto Rico y el mundo de la música latina están de luto. Rafael Ithier, el hombre cuya visión y disciplina mantuvieron a flote la orquesta de salsa más consistente e influyente de la historia por más de seis décadas, El Gran Combo de Puerto Rico.

Después de que Víctor Rivera, abogado de la familia, confirmó el deceso del maestro a la emisora radial WKAQ, la reacción de la clase artística fue casi inmediata.

Uno de los primeros en expresarse a través de las redes sociales fue Víctor Manuelle. El exponente describió al pianista como uno de los “pilares más importantes en la historia del género”.

“Don Rafael Ithier no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que también el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”, comenzó.

El natural de Isabela continuó: “Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”.

El mensaje finalizó: “Hoy Puerto Rico y el mundo están de luto. Despedimos a ‘El jefe de la tribu de Los Mulatos del Sabor’, a el profesor de la ‘Universidad de la Salsa’, al director de El Gran Combo. Gracias, Rafael. Hoy el cielo te recibe y te imagino con tu ronca voz diciéndole a Dios: ‘esto está chévere, chévere”.

Richie Ray, por su parte, exteriorizó: “'Y ese Gran Combo que Jala de verdad’. Amigo y fundador del grupo más emblemático e importante de Puerto Rico. Descansa en paz, Rafael y la paz de Dios a toda su familia".

La presentadora Nicole Chacón, por su lado, dijo: "Siempre pensé que era impresionante su estámina y su ideología de incansable trabajo en equipo, y que suerte la mía haberlo presentado en tantas tarimas alrededor de la isla. Gran legado ha dejado Rafael Ithier. Condolencias a El Gran Combo de Puerto Rico".

LimiT-21, de igual manera, se unió en solidaridad. “Su sabiduría y sus buenos consejos no los guardo solamente para su gran institución, El gran Combo, sino también los compartió con todos aquellos grupos que se lo solicitaban o en el cual usted creyera en su talento. Siempre nos vio como parte de su familia y su alegría al vernos y saludarnos era genuina”, lee parte del escrito.

Grupo Manía también se expresó: “En representación de toda nuestra familia le damos nuestras condolencias a la familia de la salsa, al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero que ha disfrutado de la obra maestra llamada El Gran Combo de Puerto Rico por la pérdida de su líder Rafael Ithier. Se nos fue el líder de líderes de todos los tiempos de la música tropical. Gracias, maestro, por sus consejos, por sus regaños, por sus abrazos , por sus palmaditas por la espalda cada vez que nos encontrábamos. Qué gran bendición haberlo tenido por tantos años y aún así nos duele su partida”.

“Una leyenda que ahora cobra mayor vida”

Las muestras de solidaridad no solo fueron de parte de la industria de la música. Algunos políticos como la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez y la representante Lourdes Ramos se expresaron a través de comunicados de prensa.

“Hoy Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida estuvo dedicada a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo. Rafael Ithier Natal no solo fue fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que fue también ejemplo de disciplina, excelencia y amor profundo por nuestra tierra”, expresó la alcaldesa.

Ramos, por su parte, sostuvo: “Las notas del pentagrama lloran su ausencia. Aquel que nos brindó tantas vivencias de alegría, hoy nos deja en un letargo, sin poder aceptar, que ya no estará presente”.