Orquesta “Son de Barrio de Puerto Rico” lanza segundo disco con la bendición de Rafael Ithier

“Ha sido una carrera fuerte porque no siempre las cosas salen como uno quisiera y tampoco se puede decir que hemos vivido de los guisos. Eso no ha pasado. Sin embargo, nos sentimos contentos porque estamos haciendo salsa, un género que no muere, que es para el bailador. El sonido de Son de Barrio es distinto. Lo que buscamos es el swing del bailador. Eso es lo que queremos que la gente vuelva a disfrutar de la salsa que se bailaba en la década de 1990″, afirmó Rodríguez con entusiasmo.