Moa Rivera sigue abriéndose camino en la salsa

“Promesa y revolucionario para la nueva industria salsera”. Así se proclama Moa Rivera, un cantante emergente en la industria musical de Puerto Rico, quien debutó su carrera como cantante de este género en el 2023 y quien ahora es la voz de la versión salsera de “I want it that way” de Backstreet Boys, siendo de los pocos temas salseros en inglés.