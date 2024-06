David Rivera busca ser diferente en el género tropical

“En la calle”, el nuevo tema musical de David Rivera parte de su nuevo EP “Cuentos” , que refleja los tabúes religiosos y culturales que según él prevalecen en la crianza de los niños, busca ser un “abrir y cerrar de ojos” en la educación de los padres, mencionando temas controversiales que no suelen mencionarse en los hogares.

“Yo todavía no soy papá, pero pienso que a mí me hubiese gustado que me hablaran de un montón de cosas que menciona la canción que ahora estuviera entendiendo mejor”, comentó el artista, que cuenta bachillerato en “Performance Jazz” y una maestría en Educación en Música hecha en Boston.