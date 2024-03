UPR concede el doctorado honoris causa al fundador de El Gran Combo, Rafael Ithier

Concluyó su mensaje haciendo uno de los versos de Rafael Hernández Marín como suyo: “si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentido no haber nacido aquí”.

Conoce más sobre los exaltados en esta ceremonia:

Profesora y química. La doctora Arce Quiñones trabajó como profesora en el Departamento de Química en el Recinto de Río Piedras de la UPR desde 1978 hasta su retiro en 2011. La doctora, quien se graduó en 1974 con un doctorado en Química Orgánica en la IUPI, dedicó la mayor parte de su vida profesional a enriquecer y transformar la enseñanza de ciencias en Puerto Rico, dentro y fuera del salón de clase. Como docente, Arce Quiñones fue la primera mujer investigadora en la escuela graduada y ha publicado sus investigaciones científicas en el campo de la física química y la orgánica en diversas revistas académicas, incluyendo The Journal of Organic Chemistry y el Journal of the American Chemical Society.