Camilo revela que la salsa boricua y figuras como Cano Estremera y El Gran Combo lo han influenciado

Si pudiera enmarcar en una fotografía lo que es la felicidad plena y el éxito, el cantautor y músico Camilo lo representaría con el momento especial que vive hoy en día, tanto en el plano profesional como en el familiar.

Su felicidad y sensación de plenitud es perceptible; sus ojos y rostro lo delatan, así como su desenvolvimiento, a su encuentro con El Nuevo Día.

“Me siento pleno, me siento muy feliz y muy realizado. Mi ambición más grande era esto que estoy viviendo hoy. O sea, yo hoy estoy viviendo verdaderamente el sueño más grande que yo tenía en mi vida, que era tener una vida alrededor de mi creatividad, pero también alrededor de una comunidad y una familia que estuviera a mi lado, y yo poder estar al lado de personas fantásticas disfrutando el día a día de las cosas cotidianas, mientras armo una familia. Entonces, no sé si se puede hacer más ambicioso, no sé si haya una foto más bonita del éxito también”, afirmó.

Este artista colombiano junto a su esposa, la cantante, actriz y directora Evaluna, recientemente anunciaron que se convertirán por segunda vez en padres. La familia Echeverry-Reglero ahora será de cuatro integrantes, pues en abril del 2022, le dieron la bienvenida a su hija Índigo, y en los próximos meses llegará al mundo la criatura a la que llamarán Amaranto.

“A mí me preguntan si soy exitoso, y yo pienso en eso, la foto de llegar a mi casa, tocarle la panza a mi esposa, decirle buenos días a mi hija, y salir a tener ideas y grabarlas; eso es mi felicidad, estoy muy feliz”, agregó el cantante, quien, durante la noche del domingo, fue uno de los artistas invitados del concierto de la cantautora puertorriqueña Kany García, donde deleitó al público con el tema “Titanic”, que grabó junto a la boricua en su álbum “Mesa para Dos”.

“Me fue muy bien parce, ¡qué lindo estuvo! Tuve la oportunidad de verla después de cantar nuestra canción ‘Titanic’. Me fui para el público, para la parte de atrás donde está la consola, para apreciarlo. También me serví un traguito y me voló el coco, me encantó. Wow, qué buena es ella, ¿verdad?”, manifestó a la vez que compartió que el haber estado la noche antes en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, no pudo evitar imaginarse su próxima visita a la isla, como parte de su gira mundial “Nuestro lugar feliz”, con la que estará visitando diversas ciudades en Europa.

En septiembre continúa su tercera gira por Estados Unidos, para luego concluirla en el llamado “Choliseo”. La fecha pautada es el próximo 26 de octubre, un momento que aguarda con mucha ilusión, según señaló.

“Se presenta el reto de que, cuando estemos aquí en el Choli, vamos a venir con Amaranto, Índigo, y Evaluna. Entonces va a ser un combo grande, vamos a ver cómo será eso. Estoy listo para el reto, o al menos para ver cómo va a ser”, compartió Camilo.

El ganador de seis Latin Grammy adelantó que está planificando realizar un concierto bien real y transparente, con el que no importa qué tanto se organice, quiere continuar confirmando lo que vive en cada concierto, que es lo que ocurre y descubre al otro lado del micrófono y del escenario.

“Se trata de la gente y la tribu que ha venido creciendo conmigo. Todo ese crecimiento va a estar ahí, en este concierto que está pensado, cada minuto, para mover esas cosas internas que se han movido desde que nos conocimos. Canciones que nos vienen acompañando hace años, cosas nuevas y sonidos nuevos, maneras nuevas de aproximarse a muchas cosas, sorpresas y amor, parce. Seguimos creyendo que el amor es una revolución real y que vale la pena vivir por ella”, puntualizó.

El encuentro con el público permitirá presentarle su nueva propuesta musical como parte del repertorio, un EP al que tituló “Un”, que contiene los tres sencillos “Gordo”, “No se vale” y “PLIS”, junto a la interpretación de Evaluna, con los que hace honor a sonidos tropicales como la salsa, el son, los mismos que marcaron su infancia y juventud.

“La música tropical y la salsa específicamente han sido una gran influencia para mí. La escucho en mi día a día, puntualmente la salsa de Puerto Rico. La salsa boricua a mí me tocó muchísimo y me toca muchísimo. La estudio, la conozco, me gusta. A mí Cano Estremera me marcó muchísimo, la Sonora Ponceña, El Gran Combo, por supuesto, y tantos más. A mí se me hace muy bacano tener la oportunidad ahora de compartir como mi aproximación a ese sonido, con mucho respeto, por supuesto, sin ser nativo de ese sonido, pero haciéndolo con la ilusión de quien lo visita con respeto y cariño”, expresó el también productor.

Los tres temas fueron grabados en bloque completamente en vivo con una banda de 17 músicos y coristas, acompañado de videos dirigidos por Evaluna y Cristian Saumeth, y filmados a la par. La experiencia resultó ser una novedosa al ser la primera ve que se lanzaban a un reto como este, llevado a cabo en El Taller Creativo, un espacio diseñado por el propio Camilo, localizado en el barrio El Pequeño Haití, en Miami, donde a partir de este año realizará todos sus proyectos.

“Fue un reto, yo lo quería hacer por el gusto de hacerlo, nunca lo había hecho, fue trabajoso. Es un lugar que tenemos desde diciembre a penitas, acabado de nacer, y es el primer proyecto. Éramos 17 músicos, muchos cubanos, colombianos y venezolanos, es un combo bien bonito, también de ingeniería. Fue una hermosa producción. El reto y la delicia era juntémonos todos a grabar audio y vídeo al mismo tiempo, como si fuera un concierto, pero en estudio, y lo que se graba es lo que queda en vídeo y en audio de una”, detalló acerca de la experiencia que asegura que valió la pena creativamente.

Apasionado de contar historias

Poder ejecutar lo que anhela hacer, lo ve como uno de los más grandes privilegios que posee como artista. Asimismo, ante la temática de dos de los nuevos sencillos, que se relacionan con exnovias o exparejas, plantea el hecho de todo lo que puede explorar como compositor y persona creativa.

“A veces uno puede sentirse que es múltiples personas al mismo tiempo. Uno es todas las versiones que ha sido de sí mismo en el pasado. Hay muchas cosas que están el mundo de uno como compositor y comentar que está siendo vehículo de historias de alguien más también. Me pasa todo el tiempo, que yo escribo canciones y al final me encuentro a la gente en la calle que me dice esa canción es perfecta porque es la canción la banda sonora del momento en que yo perdoné a mi mamá, y dice uno, ‘pero eso no tiene nada que ver con la letra’”, amplió.