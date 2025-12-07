El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.

1 / 25 Muere Rafael Ithier, pilar de la salsa puertorriqueña y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

El mundo de la salsa está de luto. Rafael Ithier Natal, el maestro indiscutible detrás de El Gran Combo de Puerto Rico, ha silenciado su piano por última vez a los 99 años.

El deceso del ícono este sábado fue confirmado por Víctor Rivera, abogado de la familia, a la emisora radial WKAQ. Igualmente, la clase artística se desbordó en reacciones casi inmediatamente, entre ellas las de los salseros: Víctor Manuelle y Richie Ray.

Su partida no solo marca el fin de una era para la orquesta que fundó en 1962, sino que también deja un vacío irremplazable en la banda sonora de la cultura puertorriqueña y latina en general.

Al músico le sobreviven su esposa Carmen Soto y sus hijos Carlos, Pedro, Mérida, Maritza e Ivonne.

Rafael Ithier: el líder del combo Conoce cómo nace la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico, su fanaticada y que es lo próximo

Además de ser director musical, Ithier fue arreglista, pianista y compositor. La discografía de El Gran Combo de Puerto Rico sobrepasa las 70 producciones. La más reciente, sin embargo, es “En Cuarentena”, lanzada en el 2021.

Desde el 1962 al momento de su fallecimiento, el hijo de los mayagüezanos Nicolás “Macaco” Ithier y Mérida Natal fue la fuerza que mantuvo a la que es considerada una bandera musical, narradores de historias de corte cotidiano y popular, muchas de las que se han tornado en éxitos y referentes de la idiosincrasia boricua. Bajo su mando, El Gran Combo se convirtió en la única orquesta puertorriqueña en presentarse en los cinco continentes.

Rafael Ithier: un doctor con swing, caramba . El reconocido músico Rafael Ithier Natal, fundador de El Gran Combo, obtuvo el 15 de marzo de 2024 un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.

Vida y carrera

• Nació el 29 de agosto de 1926 en el Viejo San Juan, pero su crianza fue en Monacillos en Río Piedras.

• Su padre era bohemio y su tío Salvador músico, por lo que su primera afición por la música fue en su hogar.

• Era autodidacta y aunque tocó varios instrumentos se decidió por el piano.

• Desde los diez años tocaba guitarra.

• Comenzó su carrera profesional en 1941 al unirse al Conjunto Hawaiano que dirigía Fermín Machuca.

• En 1952 ingresó al Ejército estadounidense y estuvo en la guerra de Corea.

• Su escuela musical fue el Combo de Cortijo: Tras licenciarse de las fuerzas armadas, el 28 de enero de 1954 celebró la ocasión con su amigo Rafael Cortijo, a cuyo conjunto perteneció desde entonces hasta el 1962.

• Cansado por lo que entendía era la falta de disciplina de El Combo de Cortijo, y luego del arresto de Ismael Rivera por drogas en el 1962, Ithier abandonó la agrupación junto a Rogelio “Quito” Vélez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Eddie Pérez, Héctor Santos y Roberto Roena y fundó El Gran Combo. A ellos se les unieron Milton Correa, Daniel Vázquez, Micky Duchesne, Chiqui Rivera, Pellín Rodríguez y Andy Montañez.

• Ese mismo año realizó su primer bailable bajo el concepto de El Gran Combo de Puerto Rico.

• El primer disco de Los Mulatos del Sabor fue “Menéame los mangos”.

• En los primeros años de El Gran Combo de Puerto Rico, Ithier logró separar y crear un concepto distinto al de Cortijo y su combo, lo que le permitió saborear gran éxito en esa primera etapa.

• El grupo de Ithier fue una las primeras orquestas en presentarse en vivo en la televisión.

• En el 1969, sufrió una de las primeras desilusiones cuando Roberto Roena y Elías Lopés, que se había integrado a la orquesta unos años antes, dimiten del grupo y crean la competencia directa a la orquesta: el Apollo Sound.

•A lo largo de los años, el director musical pasaría por situaciones similares, que en vez de debilitar a la agrupación, gracias a su oído y capacidad para juzgar carácter, terminaría con un conjunto más fortalecido. Así, cuando en 1973 Pellín Rodríguez abandonó la orquesta, Ithier contrató a Charile Aponte. Tras la salida de Andy Montañez en 1977 trajo a Jerry Rivas. Y en 2014, cuando Charlie Aponte abandonó la agrupación, lo sustituyó con Anthony García, cantante joven que ha dado un nuevo aire al frente del Combo.

• De todas, Ithier reconoció que las que más le ha dolido fue la de “El Niño de Trastalleres”, quien a su salida se integró a la venezolana Dimensión Latina.

•En 2006, con 80 años de edad, Ithier tomó la decisión de disminuir su carga de trabajo y aunque siempre se mantuvo al frente de la orquesta y su administración, cedió su posición como pianista al músico y arreglista Willie Sotelo. Más adelante delegaría también en él las funciones de dirección y administración.

•Aunque Aponte siempre se refirió a Ithier como su mayor influencia profesional y personal (“(Ithier) cogió un chamaquito de 22 años y lo hizo hombre, lo hizo padre, lo hizo abuelo. Todo lo que yo soy como artista hoy día -y todos los que estamos en El Gran Combo- es gracias a la formación que nos dio Rafael Ithier”) se especuló que la designación de Sotelo provocó la salida de Aponte.

• Una de las controversias que marcó su carrera fue la demanda que entabló en el 2013 el fenecido saxofonista Eddie “La Bala” Pérez por alegado despido injustificado contra El Gran Combo de Puerto Rico. El pleito legal continuó incluso después de la muerte de Pérez ese año.

• En 2015, el municipio de Guaynabo anunció que pondría el nombre de Rafael Ithier a su Museo de la Música.

• Ithier tuvo la oportunidad de visitar cinco continentes con el grupo. Una de sus metas era África, que pudo visitar en 2016 para realizar un concierto.

•Bajo su mando, El Gran Combo de Puerto Rico editó sobre 70 discos.

La clave de Ithier

Ithier fue la fuerza motora que mantuvo a El Gran Combo como una “institución” musical. La disciplina que adquirió en sus años en la milicia, combinado con lo que vio y vivió en el Combo de Cortijo, lo llevó a establecer un estilo de dirección sumamente organizado y rígido que, en ocasiones, entraba en los espacios personales de sus músicos.

“No tolero la indisciplina en ningún momento”, afirmaba quien no negaba el trato que daba a sus músicos, a quienes veía como sus hijos.

Como extensión a esa organización y disciplina que logró, estableció una máxima que ha sido clave en el éxito de la orquesta, así como de su cohesión: la estrella siempre será El Gran Combo, por eso en la agrupación no hay protagonismos, todos son iguales.

Algo que aúna a esa característica de equidad es que la orquesta opera como una cooperativa, con responsabilidades compartidas. Bajo el formato, todos los músicos cobran el mismo salario (excepto el director). “La idea mía era que aquí todo el mundo participara, además de tocar”. Bajo ese formato, la agrupación no ha dependido de la venta de discos o presentaciones para sus ingresos.