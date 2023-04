El líder de la legendaria agrupación El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, hoy reapareció en las redes de “Los Mulatos del Sabor” para ofrecer un mensaje de agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por su salud, tras haber estado hospitalizado debido a una pulmonía.

Con un mensaje que lee, “A todos nuestros seguidores y fanáticada, nuestro maestro Rafael Ithier nos tiene un mensaje especial. Gracias a todos por sus muestras de cariño hacía el Mulato mayor’, el pianista se expresó con el gran sentido del humor que le caracteriza.

“Soy Rafael Ithier de El Gran Combo de Puerto Rico. En esta ocasión quiero llevarles un mensaje de mi parte, para darle muchas gracias. Estoy muy agradecido por todas las oraciones que me han llegado y muchos mensajes de que me sienta chévere, y me siento bastante recuperado. Pasé un sustito ahí medio de esos raros, que a veces uno se descuida y esa cosa. Pero, me siento bastante chévere y hasta la fecha pienso que no tengo problema. Del Gran Combo cuídese, que esto es Gran Combo para largo. Vamos pa’125. Así que me van a tener que soportar un ratito más. Tranquilos”, expresó el músico y fundador de la agrupación, de 96 años.

El pasado 25 de marzo, su hija Maritza Ithier confirmó a El Nuevo Día que su padre había sido dado de alta.

Como era de esperarse, los fanáticos del legendario grupo de diversas partes del mundo no tardaron en demostrar su alegría y deseos de más salud y larga vida para don Rafa, a quien lo describieron como “un roble” y “una institución”.