En medio del velatorio del músico mayagüezano Willie Sotelo Robles, cuyos restos fueron expuestos ayer en la funeraria Buxeda, en San Juan, el líder de la agrupación de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, manifestó su pesar ante el fallecimiento.

Su sencillez, su integridad y su lealtad fueron solo algunos de los atributos que resaltó del pianista, quien por 16 años formó parte de la veterana agrupación salsera.

El también arreglista y director musical falleció el pasado viernes a sus 61 años, tras estar hospitalizado por un padecimiento de cáncer.

“Ha sido muy duro para mí, muy duro”, lamentó en reiteradas ocasiones Ithier, quien, con el paso de los años, aprendió a verlo como uno más de su familia.

“Para mí, era como un hijo, no un amigo, era como un hijo, una persona sumamente humilde, responsable, un tipo con una condición de gente. Para mí, era superior”, elogió.

Asimismo, recordó el momento en que se enteró de su partida tras batallar por más de una década contra la enfermedad.

“Cuando me dieron la noticia yo estaba sentado y llegó el doctor, muy amigo de él, para decirme ‘se nos fue Willie’. Yo me quedé exactamente así mismo, porque en ese momento sentí… me sorprendió que se fuera, pero pensé que ya no sufría más porque hace ya más de 10 años que estaba peleando eso, y yo en cualquier momento lo estaba esperando (la noticia), así que en ese aspecto me sentí contento, dije ‘ya no sufre más’, aunque sufrimos todos, uno no está preparado”.

Por su parte, el cantante Jerry Rivas resaltó la fortaleza y el profesionalismo del artista.

“Fue un guerrero. Nunca se rindió”, sostuvo con énfasis. “En cuanto a lo que fue su labor en el grupo, hay que reconocerlo como una persona muy organizada”, y destacó que “su disposición era 24/7, definitivamente, su legado, en ese aspecto, de la persona tan responsable que fue, creo que es un gran ejemplo”.

Una corona de claveles blancos y rosas azules, y una bandera de su pueblo natal estaban colocadas sobre el féretro. En las esquinas, dos atriles y dos monitores mostraban imágenes del músico.

El féretro de Willie Sotelo en la funeraria Buxeda, en Hato Rey, estuvo cubierto por la bandera de Mayagüez. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Fueron 12 años batallando”

La viuda, Jannette Navarro, compartió la conexión que los mantuvo unidos por más de tres décadas.

“Estuvimos como pareja 36 años: dos de novios y 34 de casados. Fue la mitad de mi vida y la mitad de su vida también”, dijo emocionada. “Deja un vacío inmenso en mi corazón porque nosotros como pareja éramos muy unidos, nos amábamos un montón y todos los que hacíamos era pensando el uno en el otro. Fue un amor bien bonito, una relación bien bonita”, mencionó con orgullo.

“Siempre estaba pendiente de mí, de que yo estuviera bien, de que no me faltara nada, de lo que necesitaba. Nunca tuvo un reparo para conmigo. Nunca me negó nada”, añadió.

Navarro estuvo acompañada de la hija de ambos, Wilmalie, y la madre de Sotelo, Carmen. Compartió la dureza de enfrentar el diagnóstico.

“Inicialmente, fue cáncer del riñón. Tenía sus periodos que estaba bien, le salía una metástasis, la superaba, y yo tenía en mi corazón que podíamos superar esto, porque es lo que más uno quisiera”, manifestó con resignación.

“Fueron 12 años batallando, desde 2010. Fue una batalla que superábamos cada situación que él enfrentó, pero ya al final fue muy agresivo. Probablemente, ya Dios tenía un propósito mayor para él. Tuvo tres recaídas, desde abril hasta el día que falleció. Se reponía de una cosa, pero venía otra. Fueron muchas complicaciones. Te podría decir que desde febrero él ya estaba sufriendo. Él batalló. Fue un guerrero y nunca se dio por vencido. Nunca lo solté. Yo iba con él a todas las citas médicas, todas las radioterapias. Yo siempre estuve ahí con él, siempre, los hospitales, me quedaba con él”.

El cantante Anthony García, miembro de la “Universidad de la Salsa” desde 2015, confesó la huella que deja en su memoria.

“Lo conocí como un hombre luchador, trabajador, incansable, gran profesional, un hombre organizado, un hombre bueno, que daba todo por el Combo y, más allá de eso, un hombre superresponsable y amoroso con su familia. Me llevo más eso, fue un excelente músico, pero más allá pude ver a ese hombre que amaba con todo su corazón a su papá y a su mamá, eso me lo llevo en el corazón, ese hijo”, sostuvo pensativo.

Joselito Hernández, quien ingresó a El Gran Combo en 2017, no pudo evitar emocionarse por momentos.

“Una persona de grandes sentimientos. Willie siempre estaba pendiente a que todos nosotros estuviésemos bien dentro de lo que se podía”, dijo. “Estamos bien dolidos con todo esto. En mi caso, Willie fue el que me trajo a la agrupación. Lo conocí hace 5 años”, valoró. “Un ser muy especial. Siempre estaba pendiente a todos nosotros, era como un padre, por lo menos en mi caso”.

El intérprete confesó lo difícil que ha sido asimilar su ausencia. “Todavía mencionamos su nombre. Estamos en un ensayo y de momento se me zafa, ‘mira Willie’. Va a ser bien difícil”.

El actor y productor Emmanuel “Sunshine” Logroño, el comediante Alfonso “El Guitarreño” Alemán, el salsero Sammy Marrero, el cantante Juan José Hernández y el animador y comunicador Junior Abrams fueron algunos de los allegados presentes para expresar su pésame.

Los restos del músico serán cremados y, próximamente, se le realizará un homenaje póstumo en su natal Mayagüez.

La familia de Sotelo Robles pidió que, en lugar de flores durante su velatorio, se haga una aportación a la Sociedad Americana del Cáncer o al Hospital Oncológico.

Sigue en agenda

La agrupación continúa con sus planes de realizar su espectáculo este próximo viernes en The Wind Creek Event Center, en Filadelfia, que da inicio a su gira de celebración de 60 aniversario de los responsables de éxitos como “Y no hago más ná”, “Agua pasada”, “Brujería”, “Timbalero”, entre otros.

Ithier resaltó que, precisamente, fue Sotelo quien laboró en este proyecto, consciente de su estado delicado de salud.

“Empiezan los muchachos. Yo no voy a estar porque yo estoy convaleciendo, pero yo me siento bien”, dijo, haciendo referencia a su hospitalización el mes pasado. “Estuve en Manatí, en San Pablo. Cogí como una pulmonía y me dio duro, pero estoy aquí. Estoy un poquito mejor”, afirmó el creador de la institución salsera. “Se lo debemos a él, que organizó esta gira que empieza el viernes y termina en diciembre. Se lo agradecemos toda la vida”, puntualizó Ithier.

El músico José “Lenny” Prieto estará destacado al piano.