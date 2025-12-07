Opinión
Música
Rafael Ithier quería ser pelotero pero fundó "La universidad de la salsa"

El líder de El Gran Combo de Puerto Rico falleció a sus 99 años con un legado musical imborrable

7 de diciembre de 2025 - 7:44 AM

Rafael Ithier fundó la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico en mayo de 1962. (JUAN LUIS MARTINEZ PEREZ)
Fue el máximo mulato, fundador y líder entre todos de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico por más de seis décadas. Rafael Ithier, icono del género musical caribeño de la salsa, deja un gran legado tras fallecer este sábado a sus 99 años.

Nacido el 29 de agosto de 1926 en San Juan, entró en el mundo de la música desde muy pequeño porque su padre Nicolás tenía un grupo de bohemia y su tío Salvador fue guitarrista y segunda voz del Trío Borinquen.

Don Nicolás murió cuando Rafael tenía ocho años, lo que le empujó a buscar un trabajo para ayudar económicamente a su familia en el Conjunto Lucerito como guitarrista, naciendo su amor por la música, según detalla el comunicador puertorriqueño Hiram Guadalupe en su libro “Historia de la Salsa”.

La música lo conquistó

Ithier soñaba primero en convertirse en pelotero, pero la música acaparó su vida y a los 14 años formó parte del grupo El Hawaiano, con el que ganaba cuatro dólares por noche, un montón de dinero en esa época, según sus palabras.

Tanto fue el ímpetu que tuvo por la música que Ithier descartó la posibilidad de realizar estudios universitarios en administración comercial y derecho, uniéndose así al Combo de Cortijo en 1954, dirigido por Rafael Cortijo.

“Yo tocaba piano. Lo que tocábamos era guaracha y plena. ¿Salsa? Ni pensarlo”, rememoró a EFE en una ocasión Ithier, quien al igual que Cortijo, aprendió a tocar su instrumento de manera autodidacta.

Conformaron a principios de la década de los cincuenta el Combo de Rafael Cortijo, además de Ithier, el cantante Ismael Rivera, mejor conocido como ‘El sonero mayor’, Martín Quiñones, Miguel Cruz y Sammy Ayala.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
1 / 25 | En imágenes: la vida de Rafael Ithier estuvo repleta de música y sabor. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.

Tras varios problemas personales con el grupo, Ithier decidió separarse del mismo en 1962 y fundar junto a los ya fenecidos Martín Quiñones y Eddie ‘La Bala’ Pérez El Gran Combo de Puerto Rico, conocido también como “Los mulatos del sabor” o ‘La universidad de la salsa’.

“Yo no podía hacer lo que hacía Cortijo e hice el grupo como una continuación de aquella música, con un repertorio más amplio que incluyó merengues, danzones, pasodobles, guarachas, boleros, en fin, tocamos de todo”, detalla Ithier en ‘Historia de la Salsa’.

El primer álbum de El Gran Combo fue ‘Menéame los mangos’, en el que colaboró el cantante dominicano Joseíto Mateo y que dio inicio a una larga historia musical durante la que llevaron la salsa por todo el mundo.

Tras lanzar este primer disco a principios de los sesenta, la famosa agrupación publicó cinco producciones más esa misma década, entre ellas, ‘Acángana’ (1963) y ‘El caballo pelotero’ (1964).

Además, la orquesta, ganadora de dos premios Grammy Latinos, despuntó en la televisión, donde realizaron doce programas semanales por siete años.

La actividad del grupo se redujo sustancialmente en la década de los setenta coincidiendo con el auge de otras agrupaciones en Puerto Rico como el Apollo Sound y la orquesta de Tommy Olivencia, según destaca Guadalupe en su publicación.

No obstante, El Gran Combo, con la ayuda de su cantante Andy Montañez, quien hipotecó su casa, pudo sobrevivir su crisis y recuperó su sitial como la principal orquesta de la isla conformando su sello discográfico, EGC Corp.

Su sabor ha conquistado el mundo entero

Tras realizar once discos bajo dicho sello, la orquesta firmó con la empresa Combo Records, con quien logró un extenso catálogo que sobrepasó los 40 años.

Algunos de los grandes éxitos de la agrupación son ‘Brujería’, ‘Ojos chinos’, ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Me liberé’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Trampolín’, ‘Y no hago más na’, ‘Arroz con habichuela’, ‘Sin salsa no hay paraíso’, ‘Achilipú’ y ‘Así son’.

El Gran Combo ha recibido varios homenajes en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, entre ellos en 1985 y 2014, cuando se rompió el récord de asistencia del espectáculo con 40,000 personas.

En Rusia.En Colombia.En Oregón.
1 / 13 | Embajadores de Puerto Rico por el mundo. En Rusia. - Suministrada

Además, hace varios años actuó en Dubái, haciendo historia al ser la primera orquesta de salsa en presentarse en concierto en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

“Quizás no seremos la mejor orquesta del mundo, pero El Gran Combo ha sido un buen ejemplo, pues muchas orquestas que nacen, a los varios años rompen por indisciplina”, resaltó Ithier en una pasada entrevista.

Rafael IthierEl Gran Combo de Puerto RicoMuertes
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
