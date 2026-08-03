PJ Sin Suela se presentará por primera vez en el Coca-Cola Music Hall

El artista PJ Sin Suela llegará por primera vez al escenario del Coca-Cola Music Hall el sábado, 10 de octubre, a las 8:30 p.m. para continúar expandiendo su propuesta artística y sumando un nuevo capítulo a su carrera musical.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por su trayectoria musical, con un repertorio que incluirá desde los temas que marcaron sus inicios hasta algunos de sus mayores éxitos, como “¿Cuál es tu plan?”, “TOP”, “Mambrú” y “San Dunga”, en una propuesta en vivo que celebrará la conexión del compositor y médico puertorriqueño con sus fanáticos.

“¡Voy a cantar todas! Quiero darle un recorrido de mi carrera a los fanáticos que empezaron a escucharme con “Live This One”, como a los que empezaron el otro día con Los Compas. Nunca he hecho un concierto con sillas, ni techo, ni aire; así que esto va a ser una experiencia inolvidable para todo el mundo, incluyéndome. Les prometo un espectáculo musical y un show 10 de 10. Puerto Rico, nos vemos en octubre. Los quiero”, comentó PJ Sin Suela.

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A lo largo de su carrera, PJ Sin Suela cuenta con un repertorio que refleja su versatilidad artística, con temas como “Amor Artificial”, “Escúchame”, “Nunca Es Suficiente” y “Lo Que Nadie Quería Que Fuera”.

Recientemente, el rapero presentó junto a Ñejo el álbum colaborativo “Los Compas”, una producción que reúne a dos exponentes puertorriqueños e incluye temas como “Tropical” y “Saquen Las Botellas”.

Con una propuesta que combina la música urbana, la reflexión social y una narrativa auténtica de la realidad puertorriqueña, PJ Sin Suela está establecido como una de las voces más distintivas de la escena musical local. Tras su presentación en el Anfiteatro Tito Puente en 2024, y su presentación en el Tiny Desk en el 2025, el artista continúa sumando nuevos escenarios a una trayectoria marcada por la autenticidad de su propuesta y el compromiso con los temas que aborda.

La venta de boletos para esta presentación iniciará este próximo miércoles, 5 de agosto, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com.