Miss Universe Haití corona a la candidata equivocada rumbo al certamen en Puerto Rico

Miss Universe Haití rectificó el error que cometió al coronar a una candidata por error durante la gala final del concurso que se celebró el domingo.

Los organizadores emitieron un comunicado para aclarar que coronaron por equivocación a Angélique Francois, quien realmente resultó ser la primera finalista, mientras que la ganadora definitiva es Tatenda Rameau.

“En nombre de Miss Universo Haití, queremos expresar nuestra sincera preocupación por el lamentable error ocurrido durante la ceremonia de coronación de anoche”, dice el mensaje.

“Debido a un error humano durante el anuncio de los resultados finales, se coronó por error a la concursante equivocada. Pedimos disculpas a nuestras concursantes, sus familias, nuestros seguidores y a todos los que presenciaron el momento”, indica.

Ahora, Rameau se preparará para representar a su país e intentar conquistar el título universal en el certamen que tendrá lugar el martes, 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

PUBLICIDAD

“Asumimos toda la responsabilidad por este error y queremos asegurarles a todos que los resultados oficiales han sido revisados y confirmados”, añade.

1 / 22 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 22 Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir