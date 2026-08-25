Ednita Nazario anuncia la venta de boletos para su regreso al Choliseo

Ednita Nazario anunció que la venta de boletos para su concierto “FuegoAlmaVida”, que se llevará a cabo el sábado, 27 de febrero de 2027, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, comenzará esta semana.

La presentación marca el regreso de la artista al escenario que considera su casa y donde volverá a encontrarse con sus seguidores.

“¡La cita más esperada! ¡Amo regresar al encuentro con mi gente en mi lugar favorito, mi casa… el Choli! Emocionada e ilusionada por eso”, expresó la artista.

El espectáculo forma parte de una nueva etapa en la carrera de Nazario, a propósito del lanzamiento de su más reciente producción discográfica. El álbum reúne nuevas canciones y explora experiencias relacionadas con la transformación y el crecimiento personal.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves, 27 de agosto de 2026, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com.