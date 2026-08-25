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Ednita Nazario anuncia la venta de boletos para su regreso al Choliseo

La cantante llevará a cabo su concierto el 27 de febrero de 2027

25 de agosto de 2026 - 2:25 PM

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Ednita Nazario. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ednita Nazario anunció que la venta de boletos para su concierto “FuegoAlmaVida”, que se llevará a cabo el sábado, 27 de febrero de 2027, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, comenzará esta semana.

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La presentación marca el regreso de la artista al escenario que considera su casa y donde volverá a encontrarse con sus seguidores.

“¡La cita más esperada! ¡Amo regresar al encuentro con mi gente en mi lugar favorito, mi casa… el Choli! Emocionada e ilusionada por eso”, expresó la artista.

El espectáculo forma parte de una nueva etapa en la carrera de Nazario, a propósito del lanzamiento de su más reciente producción discográfica. El álbum reúne nuevas canciones y explora experiencias relacionadas con la transformación y el crecimiento personal.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves, 27 de agosto de 2026, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com.

Ednita Nazario fue nombrada “mujer ilustre” por el Senado de Puerto Rico. “Me parece estar soñando y aquí llegamos ante ustedes, con un corazón abierto y agradecido y una vida dedicada a la música”, reaccionó Nazario en su mensaje ante el hemiciclo.Con esta distinción como “mujer ilustre” parte del Senado, la figura de Nazario se une a otras grandes puertorriqueñas como Julia de Burgos, Sonia Sotomayor y Sor Isolina Ferré. En la foto, a alcaldesa de Ponce hace entrega de una proclama a Ednita.
1 / 14 | Develan óleo de Ednita Nazario en el Senado . Ednita Nazario fue nombrada “mujer ilustre” por el Senado de Puerto Rico. - alexis.cedeno

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Coliseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotEdnita NazarioConcierto
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