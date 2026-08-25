Muere Dolly Parton, leyenda de la música country

La icónica cantante de música country Dolly Parton murió este martes a los 80 años.

Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y sobrino de la cantante, confirmó el hecho en un video colgado en las redes sociales de la artista. Según Seaver, el video fue un favor que Dolly le había pedido años atrás, siendo el jefe de seguridad de la artista.

“Es un honor, un honor mezclado con orgullo y gran tristeza. Pero la tristeza está con nosotros, no con Dolly. Dolly ha encontrado la luz y está en los brazos de Jesús”, dijo.

“Nunca encontró una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”, continúa el mensaje.

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Parton se destacó como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa a lo largo de su vida. Nacida el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee, fue criada en una familia numerosa y humilde de los Montes Apalaches. Comenzó a cantar desde niña y desarrolló una carrera que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la música country y pop.

Entre sus canciones más conocidas se destacan éxitos como “Jolene”, “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors” y “9 to 5”. Además de su éxito musical, ha trabajó en cine y televisión, fundó el parque Dollywood y creó iniciativas benéficas como Imagination Library, dedicada a fomentar la lectura infantil. Su talento, carisma y vocación solidaria la convertieron en un ícono cultural reconocido en todo el mundo.

“Mi familia y yo hemos compartido toda una vida de memorias con Dolly, y ustedes también”, dice Seaver en el video, refiriéndose al público. Su familia y las persona que ella designó trabajarán arduamente para asegurar que su espíritu permanezca entre nosotros para siempre. Dolly fue una granjera, como lo fue su papá. Él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad", continúa el mensaje familiar.

“[Ella] siempre los amará”, termina el video.