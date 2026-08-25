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Muere Dolly Parton, leyenda de la música country

Así lo anunció la familia en las redes sociales de la artista

25 de agosto de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dolly Parton es considerada un ícono de la música country. (Agencia EFE)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

La icónica cantante de música country Dolly Parton murió este martes a los 80 años.

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Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y sobrino de la cantante, confirmó el hecho en un video colgado en las redes sociales de la artista. Según Seaver, el video fue un favor que Dolly le había pedido años atrás, siendo el jefe de seguridad de la artista.

“Es un honor, un honor mezclado con orgullo y gran tristeza. Pero la tristeza está con nosotros, no con Dolly. Dolly ha encontrado la luz y está en los brazos de Jesús”, dijo.

“Nunca encontró una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”, continúa el mensaje.

Parton se destacó como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa a lo largo de su vida. Nacida el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee, fue criada en una familia numerosa y humilde de los Montes Apalaches. Comenzó a cantar desde niña y desarrolló una carrera que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la música country y pop.

Entre sus canciones más conocidas se destacan éxitos como “Jolene”, “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors” y “9 to 5”. Además de su éxito musical, ha trabajó en cine y televisión, fundó el parque Dollywood y creó iniciativas benéficas como Imagination Library, dedicada a fomentar la lectura infantil. Su talento, carisma y vocación solidaria la convertieron en un ícono cultural reconocido en todo el mundo.

“Mi familia y yo hemos compartido toda una vida de memorias con Dolly, y ustedes también”, dice Seaver en el video, refiriéndose al público. Su familia y las persona que ella designó trabajarán arduamente para asegurar que su espíritu permanezca entre nosotros para siempre. Dolly fue una granjera, como lo fue su papá. Él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad", continúa el mensaje familiar.

[Ella] siempre los amará”, termina el video.

Al momento no se han compartido detalles adicionales sobre sus exequias. Parton enfrentó problemas de salud que se complicaron luego de la muerte de su esposo, Carl Thomas Dean, en 2025. Hace solo unos días, había anunciado que estaba trabajando duro para mejorarse y compartió sus planes para la apertura de un museo llamado Life of Many Colors Museum en la ciudad de Nashville, en Tennessee, una de las cunas de la música country.

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Dolly PartonMúsica
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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