Danilo Beauchamp regresa a Wapa TV tras una larga ausencia

El comediante y presentador de radio y televisión Danilo Beauchamp ha regresado a Wapa Televisión, donde pocos pensaban que podía volver tras su abrupta salida en el 2019.

Beauchamp fue del grupo de actores que salió de las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini junto a Alejandro Gil, Francis Rosas, Kiko Blade, Eyra Agüero y Wanda Sais, entre otros. En el 2019 se despidió de los programas “Pégate al Mediodía” y “El Remix”, luego de laborar por más de una década en Wapa TV. En ese entonces se fue de Wapa TV para la desaparecida producción “Los HP”, junto a Rocky The Kid.

Su regreso al canal 4 se da como parte de la sexta temporada de “Super Chef Celebrities”.

1 / 23 | Estos son los participantes de “Super Chef Celebrities: Foodtruckers Edition”. Un grupo de 12 celebridades y 12 foodtruckers pondrán a prueba sus destrezas culinarias. - alexis.cedeno 1 / 23 Estos son los participantes de “Super Chef Celebrities: Foodtruckers Edition” Un grupo de 12 celebridades y 12 foodtruckers pondrán a prueba sus destrezas culinarias. alexis.cedeno Compartir

Beauchamp compartió que regresa a su casa, pese a que todos estos años se mantuvo distante de las producciones del canal y hasta vacilaba con su compañero de radio, Alejandro Gil sobre las condiciones laborales de Wapa TV. Ahora en su regreso a Wapa TV compartió que fue a partir del 2009 que pudo desarrollar su carrera a partir de la creación de personajes y escribir libretos en el canal 4.

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El también productor publicó un video en sus redes sociales donde hizo el repaso de su carrera y de los programas que ha tenido la oportunidad de producir gracias a que Wapa TV fue su escuela. El video lo publicó en sus redes sociales

La nueva temporada, de Super Chef Celebrities, denominada “Foodtruckers Edition”, comenzará este 8 de septiembre, a las 7:00 p.m.

Las celebridades que aceptaron el reto, además de Beauchamp, son los cantantes Christian Pagán, Carlos Omar y Brenda Liz, los creadores de contenido Amanda Villanueva, Josué “Realengo” y “You Are Louis“; la actriz Melissa Rodríguez, la baloncelista Andrea Méndez, el productor DJ Negro, la reportera Yulianna Vargas y Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea.