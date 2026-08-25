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Danilo Beauchamp regresa a Wapa TV tras una larga ausencia

El comediante es uno de los participantes de “Super Chef Celebrities”

25 de agosto de 2026 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comediante y productor Danilo Beauchamp. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El comediante y presentador de radio y televisión Danilo Beauchamp ha regresado a Wapa Televisión, donde pocos pensaban que podía volver tras su abrupta salida en el 2019.

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Beauchamp fue del grupo de actores que salió de las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini junto a Alejandro Gil, Francis Rosas, Kiko Blade, Eyra Agüero y Wanda Sais, entre otros. En el 2019 se despidió de los programas “Pégate al Mediodía” y “El Remix”, luego de laborar por más de una década en Wapa TV. En ese entonces se fue de Wapa TV para la desaparecida producción “Los HP”, junto a Rocky The Kid.

Su regreso al canal 4 se da como parte de la sexta temporada de “Super Chef Celebrities”.

Un grupo de 12 celebridades y 12 foodtruckers pondrán a prueba sus destrezas culinarias. Carlos Omar, vocalista de Los Rivera Destino.Stephanie Morales, propietaria de La Caleta Foodtruck.
1 / 23 | Estos son los participantes de “Super Chef Celebrities: Foodtruckers Edition”. Un grupo de 12 celebridades y 12 foodtruckers pondrán a prueba sus destrezas culinarias. - alexis.cedeno

Beauchamp compartió que regresa a su casa, pese a que todos estos años se mantuvo distante de las producciones del canal y hasta vacilaba con su compañero de radio, Alejandro Gil sobre las condiciones laborales de Wapa TV. Ahora en su regreso a Wapa TV compartió que fue a partir del 2009 que pudo desarrollar su carrera a partir de la creación de personajes y escribir libretos en el canal 4.

El también productor publicó un video en sus redes sociales donde hizo el repaso de su carrera y de los programas que ha tenido la oportunidad de producir gracias a que Wapa TV fue su escuela. El video lo publicó en sus redes sociales

La nueva temporada, de Super Chef Celebrities, denominada “Foodtruckers Edition”, comenzará este 8 de septiembre, a las 7:00 p.m.

Las celebridades que aceptaron el reto, además de Beauchamp, son los cantantes Christian Pagán, Carlos Omar y Brenda Liz, los creadores de contenido Amanda Villanueva, Josué “Realengo” y “You Are Louis“; la actriz Melissa Rodríguez, la baloncelista Andrea Méndez, el productor DJ Negro, la reportera Yulianna Vargas y Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea.

Participantes de Super Chef Celebrities.
Participantes de Super Chef Celebrities. (alexis.cedeno)
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Wapa TVAlejandro GilDanilo Beauchamp
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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